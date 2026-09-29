حسینی: «تیم قرآنی استان زنجان»برای شناسایی استعدادهای برتر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان زنجان، مسابقات قرآن با قدردانی از برگزارکنندگان، کمیته‌های فنی و پشتیبانی و شرکت‌کنندگان این مسابقات اظهار کرد: اگر قرار است رویدادهای قرآنی به شکل ویژه و اثرگذار برگزار شوند، باید با تمام توان و از مدت‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت در مسابقات قرآنی اتفاقی و تصادفی نیست، افزود: اگر استانی در عرصه مسابقات قرآن می‌درخشد، این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی، تلاش و کار مستمر است و نمی‌توان انتظار داشت با برگزاری یک اردوی آموزشی یک ماه یا دو هفته پیش از مسابقات، استعدادها به سطح مطلوب برسند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ادامه داد: همان‌گونه که در رشته‌های ورزشی و علمی، فرآیند استعدادیابی، آموزش، تمرین و آماده‌سازی از مدت‌ها قبل انجام می‌شود، در حوزه مسابقات قرآن نیز باید دوره‌های رشد و تعالی، اردوهای آموزشی و ارتباط مستمر با استادان برجسته از هم‌اکنون آغاز شود.

حسینی با اشاره به ضرورت تشکیل تیم قرآنی استان زنجان گفت: شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان ظرفیت ارزشمندی است، اما برای موضوع مسابقات باید یک ساختار مشخص و تخصصی شکل بگیرد.

وی افزود: باید افرادی که در رشته‌های مختلف از جمله حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل، رشته‌های معارفی، دعاخوانی و سایر رشته‌های مسابقات استعداد و ظرفیت درخشش دارند، شناسایی شوند و در قالب یک تیم استانی تحت حمایت و آموزش قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تصریح کرد: این افراد باید یک سال تمام مورد برنامه‌ریزی و آموزش قرار گیرند تا در پایان، خروجی مناسبی از این فرآیند داشته باشیم؛ در این صورت، حضور استان زنجان در مسابقات کشوری محدود به چند نماینده نخواهد بود و می‌توان انتظار داشت تعداد قابل توجهی از نمایندگان استان در رشته‌های مختلف حضور داشته باشند.

حسینی با بیان اینکه «پیشرفت تصادفی نیست و کسب رتبه اتفاقی نیست»، گفت: موفقیت در مسابقات قرآن نیازمند زحمت، تلاش، کوشش و برنامه‌ریزی است و باید مسابقات قرآن را به عنوان بزرگ‌ترین رویداد رقابتی قرآنی استان مورد توجه قرار داد.

مسابقات قرآن باید به یک رویداد بزرگ اجتماعی تبدیل شود

وی با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی مسابقات قرآن اظهار کرد: مسابقات قرآن فقط یک رقابت میان تعدادی از شرکت‌کنندگان نیست، بلکه اگر به‌درستی طراحی و برگزار شود، می‌تواند یک رویداد بزرگ تبلیغی و ترویجی برای توسعه فرهنگ قرآنی در استان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: باید از ظرفیت محلات، مساجد، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مجموعه‌های فرهنگی برای برگزاری مسابقات استفاده شود.

حسینی افزود: می‌توان مسابقات مقدماتی را در سطح محلات و مساجد برگزار کرد و با ایجاد رقابت میان مساجد و محلات، افراد بیشتری را با فعالیت‌های قرآنی همراه کرد.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی در صورت طراحی مناسب می‌تواند چند برابر تعداد فعلی فعالان قرآنی استان را با قرآن پیوند دهد و به همین دلیل باید نگاه ما به مسابقات، فراتر از برگزاری یک برنامه محدود در یک سالن باشد.

برگزاری مسابقات ملی در زنجان باید برای استان دستاورد داشته باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به برگزاری رویدادهای ملی قرآن در استان اظهار کرد: طی کمتر از یک سال گذشته، دو رویداد ملی قرآنی در زنجان برگزار شده است که جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت و مسابقات کشوری دانشگاه فرهنگیان از جمله آنها بوده است.

حسینی افزود: اصل حضور فعالان قرآنی کشور در زنجان برکت و فرصت ارزشمندی است، اما نحوه طراحی این رویدادها باید به گونه‌ای باشد که استان و مردم نیز از این حضور بهره‌مند شوند.

وی گفت: نباید گروهی از ۳۱ استان وارد زنجان شوند، مسابقه خود را در یک سالن برگزار کنند و سپس بدون ایجاد ارتباط گسترده با جامعه استان، شهر را ترک کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان پیشنهاد کرد: برای رویدادهای ملی قرآن باید برنامه‌ای تدوین شود که استادان برجسته حداقل دو روز زودتر وارد استان شوند و چند روز پس از مسابقات نیز برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی برای آنان پیش‌بینی شود.

حسینی ادامه داد: استادان برجسته‌ای که به زنجان می‌آیند می‌توانند در مساجد، مدارس، رسانه‌ها و محافل قرآنی استان حضور پیدا کنند و با جوانان و نوجوانان ارتباط برقرار کنند تا حداکثر استفاده از ظرفیت این رویدادها صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت استادان قرآنی استان گفت: برای اجرای برنامه جامع مسابقات، باید کارگروه‌های تخصصی در رشته‌های مختلف تشکیل شود.

حسینی افزود: در حوزه قرائت باید استادان متخصص این رشته حضور داشته باشند، در بخش حفظ از استادان مربوط استفاده شود و برای رشته‌های معارفی، دعاخوانی و سایر رشته‌ها نیز گروه‌های تخصصی تشکیل شود تا در طول سال برای شرکت‌کنندگان برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه اوقاف به تنهایی فرصت کافی برای انجام تمام این اقدامات را ندارد، تصریح کرد: لازم است از ظرفیت استادان شاخص، فعالان مردمی قرآن و افرادی که تجربه کافی در برگزاری مسابقات دارند، استفاده شود و مسئولیت‌ها به شکل مشخص میان کارگروه‌های تخصصی تقسیم شود.

تدوین سند مسابقات قرآن باید به برنامه عملیاتی تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به تجربه تدوین سند مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران گفت: در دوره‌ای برای تدوین این سند، مطالعات گسترده‌ای انجام شد و تجربه رویدادهای بزرگ ورزشی، هنری و علمی مانند المپیک، اسکار و نوبل مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی افزود: همچنین مسابقات قرآن در کشورهای مختلف از جمله مالزی، عربستان و مصر بررسی شد تا مشخص شود از تجربه آنها چه نکاتی می‌توان برای ارتقای مسابقات قرآن استفاده کرد.

وی با انتقاد از فاصله میان تدوین سند و اجرای برنامه‌های عملیاتی گفت: مسئله این است که گاهی اسناد و برنامه‌ها تدوین می‌شوند اما در نهایت در قفسه‌ها باقی می‌مانند؛ در حالی که اگر قرار است در زنجان یک کار اساسی و ماندگار در حوزه مسابقات قرآن انجام شود، باید برای آن برنامه‌ریزی عملیاتی، زمان‌بندی و تقسیم مسئولیت داشته باشیم.

برگزاری جلسه تخصصی برای آسیب‌شناسی مسابقات سال آینده

حسینی با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی مسابقات سال آینده از هم‌اکنون اظهار کرد: باید حداکثر طی دو هفته آینده جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان اوقاف، استادان شاخص و افراد دارای تجربه در برگزاری مسابقات تشکیل شود و در این جلسه، آسیب‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی جامع مسابقات سال آینده انجام شود.

وی گفت: از همین حالا باید مشخص باشد مسابقات شهرستانی و استانی چه زمانی برگزار می‌شود، مسئول کمیته آموزش چه کسی است، چه استادانی باید برای آموزش شرکت‌کنندگان دعوت شوند و مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی چه فرد یا مجموعه‌ای خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: باید برای مسابقات سال آینده طرح و نقشه مشخص داشته باشیم و از هم‌اکنون مسیر اجرای آن معلوم باشد؛ اگر چنین برنامه‌ریزی انجام شود، می‌توان امیدوار بود مسابقات سال آینده با کیفیت بسیار بالاتری برگزار شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت حرفه‌ای برگزار کردن مسابقات قرآن اظهار کرد: باید مسابقات را حرفه‌ای برگزار کنیم، اما نباید فعالیت قرآنی به یک شغل و امر اقتصادی تبدیل شود.

وی افزود: فعال قرآنی باید از سر عشق و علاقه به قرآن وارد این عرصه شود و هدفش گرم کردن فضای قرآنی جامعه و کمک به گسترش انس مردم با قرآن باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اهمیت تکریم قهرمانان قرآنی گفت: اگر می‌خواهیم مردم به دامنه انس با قرآن برسند، باید قله‌های قرآنی و قهرمانان این عرصه را تکریم کنیم، اما در کنار آن باید توجه داشته باشیم که قاری و حافظ تراز قرآن تنها کسی نیست که صدای خوب یا محفوظات قوی دارد.

وی تصریح کرد: شخصیت قرآنی باید در اخلاق، رفتار، سبک زندگی و حضور اجتماعی نیز قرآنی باشد؛ قرآن نباید تنها در حلق و زبان فرد باقی بماند، بلکه باید در اعضا و جوارح، اخلاق و رفتار او نیز نمود داشته باشد.

حسینی افزود: یک چهره قرآنی باید اهل تبیین قرآن باشد و حضور او در خانواده، محله و جامعه به ترویج فرهنگ قرآن کمک کند.

وی با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت‌های مردمی قرآنی در کشور گفت: امروز هم مسئولان انگیزه و اراده لازم برای توسعه فعالیت‌های قرآنی را دارند و هم جریان مردمی قرآن طی سال‌های گذشته تجربه، تشکیلات و توانمندی‌های ارزشمندی به دست آورده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ادامه داد: باید این دو ظرفیت در کنار یکدیگر قرار گیرند و با استفاده از تجربه مجموعه‌های مردمی و حمایت دستگاه‌های رسمی، برنامه‌ای جامع برای ارتقای جایگاه مسابقات قرآن استان طراحی شود.

حسینی بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم کار و استفاده از ظرفیت استادان و فعالان قرآنی تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم در مسیر خدمت به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی گام مؤثری برداریم، باید با تدبیر، درایت و تلاش مستمر وارد میدان شویم و از هم‌اکنون برای آینده برنامه داشته باشیم.