نیشابور؛ پیشگام در هوشمندسازی شبکه آب برای مدیریت منابع

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب نیشابور، طرح هوشمندسازی کنتورهای آب همزمان با سیاستگذاریهای کلان برای مدیریت منابع، در این شهرستان وارد مرحله اجرایی شد. این پروژه با هدف تبدیل مصرف و برداشت آب به دادههای قابل پایش و کنترل، بهویژه برای مدیریت منابع زیرزمینی و شناسایی الگوی مصرف دنبال میشود.
محمدامین صارمی، مدیرعامل آبفای نیشابور، در آیین آغاز این طرح تصریح کرد: در فاز نخست، ۲ هزار کنتور با اولویت مشترکان پرمصرف و دستگاههای اجرایی هوشمند میشوند. این اقدام امکان پایش مستمر، شناسایی بهموقع نشتیها، مدیریت پیک مصرف و کنترل دقیق جریان آب را برای مدیریت شبکه فراهم میآورد.
اهمیت این کنتورها فراتر از قرائت خودکار است؛ چرا که اتصال به سامانههای مدیریتی، امکان تشخیص رفتارهای غیرعادی و اعمال محدودیت از راه دور را ایجاد میکند. این فناوری بهویژه در بخش آب زیرزمینی برای تطبیق برداشت واقعی با پروانههای بهرهبرداری حیاتی است و وزارت نیرو را در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مدیریت دشتهای بحرانی یاری میدهد.
سعید ملایی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان فعال در این حوزه، با تأکید بر ضرورت دقت و پایداری تجهیزات افزود: بهرهگیری از فناوریهای الکترومغناطیسی و التراسونیک به همراه توسعه نرمافزارهای تحلیل داده، زیربنای اصلی این تحول دیجیتال در صنعت آب است.
مدیرعامل آبفای نیشابور در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای تأمین آب در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشها برای حفر و احیای چاهها، تولید آب در پیک مصرف تابستان گذشته ۶۰ لیتر بر ثانیه کاهش داشته است که ناترازی انرژی نیز این وضعیت را تشدید میکند.
وی افزود: در کنار هوشمندسازی، بازچرخانی پساب شهری نیز بهعنوان راهکار مکمل در دستور کار قرار دارد. تصفیهخانه فاضلاب نیشابور با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانهروز، بستر لازم را برای جایگزینی منابع زیرزمینی با پساب تصفیهشده در صنایع فراهم کرده است.
در نهایت، موفقیت این طرح در گروی تکمیل زنجیره اندازهگیری دقیق، انتقال داده و اقدام مدیریتی است تا کنتور هوشمند از ابزار قرائت به زیرساختی راهبردی برای صیانت از منابع آبی کشور تبدیل شود.
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