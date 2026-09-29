به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با محمد هادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور کشور اظهار داشت: استان بوشهر به واسطه ظرفیتهای ممتاز در حوزه انرژی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اقتصاد دریاپایه، شیلات و کشاورزی، تجارت و گردشگری از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است.
وی افزود: بهرهگیری مطلوب از این ظرفیتها، مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص و پیوند بین دانش، فناوری و نیازهای واقعی استان است، در این چارچوب، دانشگاه پیام نور میتواند، نقش مؤثری در توسعه علمی و ارتقای سرمایه انسانی در استان ایفا کند.
استاندار بوشهر ضمن تشکر از همسویی مراکز فعال دانشگاه پیام نور استان و مراکز وابسته اعم از مرکز استان و شهرستانها در این خصوص، خواستار گسترش ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیش از گذشته و انطباق بیشتر با نیازهای اشتغال و توسعه استان شد.
زارع همچنین بر توسعه آموزشهای مهارتمحور متناسب با نیاز بازار کار و مزیتهای اقتصادی استان تاکید کرد.
وی یادآور شد: انتظار میرود از ظرفیت علمی دانشگاه پیام نور در مسیر حل مسائل استان در حوزههایی نظیر آب، محیط زیست، اقتصاد دریاپایه و مسائل مرتبط با صنایع استفاده بهینه شود.
زارع بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه پژوهشها و پایاننامههای کاربری و مسئلهمحور در دانشگاه پیام نور استان در دستور کار قرار گیرد.
استاندار بوشهر بر حمایت از دانشجویان و دانشآموختگان این دانشگاه در راستای توسعه کارآفرینی و تسهیل ورود دانشآموختگان به بازار کار تأکید کرد.
زارع تصریح کرد: برای تقویت فعالیت و اثربخشی بیشتر دانشگاه پیام نور در مرکز استان و شهرستانها، جذب و استخدام اعضای هیاتعلمی و کادر اداری مورد نیاز، مورد تاکید قرار دارد.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور نیز ضمن تقدیر از حضور و حمایت استاندار بوشهر ابراز داشت: زمینه استفاده بیشتر دانشگاه در حوزههای علمی، اقتصادی، محیط زیست، توسعه پایدار، اقتصاد دریا فراهم شود.
محمدهادی امین ناجی افزود: دانشگاه پیام نور آمادگی دارد ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی و علمی خود را بیش از گذشته در خدمت توسعه استان قرار دهد.
وی گفت: توسعه آموزشهای مهارتمحور، تقویت ارتباط با صنایع و دستگاههای اجرایی، حمایت از پژوهشهای مساله محور و تسهیل اشتغال دانشآموختگان از اولویتهای دانشگاه پیام نور است
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