فرمانده سپاه دلوار: سیره شهدا انس با قرآن بود

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محسن رضایی‌نژاد سه شنبه شب در مراسم یادواره شهدای روستای علی‌آباد، با یادآوری سیره عملی شهدای دفاع مقدس، بر پیوند ناگسستنی میان ایمان، قرآن و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس، ویژگی بارز شهدای والامقام را انس و الفت با قرآن کریم دانست.

وی اظهار کرد: شهدای ما با تک‌تک آیات قرآن زندگی کردند و با شهادت خود، به آیه “عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” جامه عمل پوشاندند. آن‌ها نه تنها به قرآن مأنوس بودند، بلکه طبق دستورات حیات‌بخش آن عمل می‌کردند.

وی در ادامه با اشاره به آیات قرآن در مواجهه با یهود و نصارا، هشدار داد که دشمن همواره به دنبال رهایی از دستورات الهی و تسلیم کردن ملت اسلام است.

وی با تأکید بر قدرت لایزال الهی، افزود: ما خدایی داریم که به همه چیز احاطه دارد. وقتی خدا با ما باشد، دگر مشکلی نداریم و پیروزی از آنِ حق است.

فرمانده سپاه دلوار در بخش دیگری از سخنان خود، به تحلیل وضعیت موجود و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه پرداخت و گفت:دشمن اکنون تمام هم و غمش را معطوف به ایجاد دودستگی میان نیروهای انقلاب کرده است تا اغتشاشگران را به میدان بیاورد، اما کور خوانده‌اند؛ تا زمانی که ملت در میدان هستند، راه به جایی نخواهند برد.