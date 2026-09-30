خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در گفتگو با خبرنگار مهر از میزان خودکفایی کشور در غذا، دارو و انرژی گفت و توضیح داد که ذخایر راهبردی چه وضعی دارند و مرزهای زمینی چه نقشی در جبران مسیر دریایی داشته‌اند.

متن کامل گفتگو با علیرضا عباسی را در ادامه می‌خوانید؛

مردم ایران در شرایط مختلف چه نگاهی به دفاع از وطن داشته‌اند؟

در روایات بر اهمیت حب وطن تأکید شده است و مردم ما با همین ریشه و پیشینه، در مقاطع مختلف جان خود را فدای وطن کرده‌اند؛ چه در جنگ نظامی و چه در جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.

وحدت، انسجام و پای کار بودن مردم برای وطن ارزشمند است و باید این سرمایه اجتماعی را به رخ دشمن بکشیم. این روحیه در مردم ما وجود دارد و نمود بیرونی آن را می‌توان در پویش «جان‌فدا» مشاهده کرد.

موضوعات کشور را باید اصلی و فرعی کنیم. اینکه در موضوعات اصلی کشور همگی اتفاق نظر داشته باشیم، باید یکی از اصول ما باشد.

اگر وحدت حول اصول شکل بگیرد، اختلاف‌نظر در سایر موضوعات مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در اصول باید همه با یکدیگر هم‌نظر و هم‌جهت باشیم و ان‌شاءالله در همین مسیر پیش برویم.

در شرایط فعلی، استقلال کشور چه اهمیتی دارد؟

یکی از شعارهای اولیه انقلاب اسلامی، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و استقلال یکی از مؤلفه‌های مهم کشوری است که می‌خواهد روی پای خود بایستد.

استقلال باید در همه حوزه‌ها از جمله حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی مورد توجه قرار گیرد. استقلال اقتصادی و به‌ویژه استقلال در حوزه کشاورزی و غذا نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

وضعیت استقلال غذایی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جمهوری اسلامی از ابتدا با همین نگاه حرکت کرده و با توجه به اقلیم و ظرفیت‌های جغرافیایی کشور، امروز بیش از ۹۰ درصد نیاز داخلی خود را در حوزه غذا تأمین می‌کنیم.

در حوزه انرژی نیز تقریباً بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

در حوزه پزشکی و دارویی نیز بیش از ۹۷ درصد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود.

کشوری که در حوزه غذا، دارو و انرژی بیش از ۹۰ درصد خودکفایی دارد، نباید نگرانی عمده‌ای از این بابت داشته باشد. این دستاوردی است که باید به آن توجه کنیم.

در بخش‌هایی که همچنان نیاز به واردات وجود دارد، چه باید کرد؟

در بخش‌هایی که نیاز به واردات داریم، باید برای همان میزان محدود برنامه‌ریزی کنیم. بخشی از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود، اما در کنار تولید داخلی، ذخایر راهبردی کشور نیز وجود دارد.

این ذخایر راهبردی که از طریق واردات تأمین شده‌اند، برای مدت قابل توجهی نیاز کشور را پوشش خواهند داد.

آیا در جریان جنگ رمضان از ذخایر راهبردی استفاده شده است؟

در طول این جنگ هفت‌ماهه، ذخایر راهبردی کشور مصرف نشده و بیشتر موضوع انبارگردانی، جابه‌جایی و جایگزینی مطرح بوده است. بنابراین از این حوزه نگرانی خاصی نداریم، تاب‌آوری کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار دارد.

در عین حال باید برای رفع همان بخش باقی‌مانده نیازها نیز تلاش کنیم و ما در کمیسیون کشاورزی در همین زمینه پیگیری‌هایی داریم.

وضعیت تولید در استان البرز با توجه به وسعت جغرافیایی آن چگونه است؟

استان البرز حدود سه‌دهم درصد وسعت جغرافیایی کشور را دارد، اما نزدیک به ۲.۵ درصد تولیدات کشور در این استان انجام می‌شود. از نظر تولید کشاورزی در استان البرز مشکل خاصی نداریم، اما همه تولیدات کشاورزی استان در حوزه کالاهای اساسی نیست. برای مثال، محصولی مانند برنج در البرز امکان تولید گسترده ندارد و تولید گندم نیز به اندازه نیاز استان نیست.



با این حال، نظام تأمین کالاهای اساسی کشور به شکل یکپارچه عمل می‌کند. بخشی از تولیدات یک استان به استان‌های دیگر می‌رود و در مقابل، محصولات تولیدشده در سایر استان‌ها وارد البرز می‌شود.

آیا ذخایر کالاهای اساسی در البرز قابل اطمینان است؟

ذخایر استان البرز نیز مانند سایر نقاط کشور در سطح قابل اطمینانی قرار دارد و در حوزه کالاهای اساسی مشکل خاصی نداریم.

وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در حال حاضر چگونه است؟

ما در این بخش به دولت انتقاد داریم. با وجود اینکه دولت تا حد توان تلاش‌هایی انجام داده، اما این تلاش‌ها کافی نبوده است.

تاکنون حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و حدود ۲۰ درصد مطالبات همچنان تعیین تکلیف نشده است.

انتظار ما این بود که تا پایان شهریورماه، مطالبات گندمکاران به طور کامل پرداخت شود.

پرداخت مطالبات گندمکاران چه تأثیری بر واردات خواهد داشت؟

پرداخت مطالبات گندمکاران می‌تواند از واردات جلوگیری کند. اگر دولت برای واردات منابع مالی دارد، ابتدا باید خرید محصول از تولیدکننده داخلی را به‌درستی انجام دهد و پس از آن به سراغ واردات برود.

آنچه از سخنان نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بر می‌آید، تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور برای عبور از محدودیت‌های موجود است؛ ظرفیتی که از تولید بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی و دارویی تا وجود ذخایر راهبردی و فعال بودن مسیرهای جایگزین تأمین کالا را در بر می‌گیرد.

در کنار این توانمندی‌ها، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و تقویت تولید داخلی همچنان یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار کاهش وابستگی به واردات، به حفظ امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط دشوار کمک کند.