به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، در صد و پنجاه و ششمین جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن با موضوع ‌الزامات دیپلماسی در حوزه هنری انقلاب اسلامی، اظهار کرد : قرآن در صحنه جنگ جای تردید باقی نمی‌گذارد، بلکه باید محکم ایستاد و دفاع کرد تا تثبیت شده و بر دشمن غلبه پیدا کنیم؛ تا آنجا که به تعبیر قرآن، آرامش حاصل شود. در جنگ نمی‌توان هر روز دچار تردید شد؛ یک روز سست و روز دیگر محکم بود. وقتی جنگ آغاز می‌شود، دیگر نمی‌توان در آن دچار تردید شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: قرآن در موضوع جنگ، صحنه را برای انسان توصیف، تحلیل و درباره آن توصیه می‌کند. عرصه جنگ یکی از مهم‌ترین صحنه‌های آزمایش انسان است؛ زیرا خداوند انسان را خلق کرده است تا در این آزمایش موفق شود.

وی ادامه داد: اگر در موضوعاتی که با آنها مواجه می‌شوید، هدایت الهی را ببینید، این هدایت برای شما به مثابه غنیمت و فرصت خواهد بود. یکی از مسائلی که در عرصه‌های سخت و به‌ویژه در جنگ بسیار پیش می‌آید، تردید است و افراد ممکن است دچار شک شوند.

جلیلی عنوان کرد: از امام صادق علیه‌السلام حدیثی نقل شده است که درباره شک‌هایی سخن می‌گوید که صرفاً شک تاکتیکی نیست؛ بلکه شک راهبردی و اساسی است و موجب می‌شود انسان از مسیر بازگردد و از مسیر هدایت الهی فاصله بگیرد. یکی از عرصه‌هایی که چنین آزمونی در آن شکل می‌گیرد، جنگ است.

وی بیان کرد: بنابراین، خواندن و تدبر در این آموزه‌ها برای ما اهمیت دارد و می‌تواند مایه هدایت باشد. در این صحنه، جبهه حق و باطل و جبهه پیامبر و مخالفان ایشان مطرح است.

جلیلی با بیان آنکه قانون اساسی تصریح کرده است که جنگ و صلح در اختیار رهبری است، عنوان کرد: در تصمیم‌گیری در زمان جنگ باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دچار خطا در تصمیم‌گیری‌ها نشویم. قفل شدن و بسته شدن تصمیم‌ها و مطالبی که بعضاً گفته می‌شود، ناشی از این موضوع است که برخی دافزاری در نرم‌افزارشان وجود دارد که به تعبیر قرآن آن است که در قلوب آنها مرض است.

وی افزود: در اینجا هشدار بسیار مهمی بیان می‌شود. در این صحنه جنگ با طرف مقابل، جبهه خودی بیان می‌شود و گفته می‌شود که این افراد دچار عقب‌گرد می‌شوند؛ یعنی پشت به صحنه جنگ می‌کنند. این تعبیر مربوط به جبهه خودی است و درباره طرف مقابل نیست.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: کسی که در باطل بودن همین جنگی که در آن هستیم و در جبهه مقابل تردید دارد، ممکن است بگوید شاید زمانی چنین اقدامی انجام دهیم و مسئله حل شود؛ در حالی که شما یک‌بار رفتید گفت‌وگو کردید و بمباران کردند و بار دیگر نیز رفتید و بمباران کردند. همه این مسائل روشن شده است.

وی ادامه داد: پس از آنکه حقیقت برای آنان روشن می‌شود، باز هم عقب‌گرد می‌کنند. در ادامه نیز بیان می‌شود که علت این مسئله، تزیین شیطان است؛ شیطان در این تعبیر می‌تواند مصادیقی مانند آمریکا و امثال آن داشته باشد که دائماً مسئله را به شکلی دیگر تزیین می‌کنند و می‌گویند این‌گونه نیست و اگر چنین اقدامی انجام دهیم، فلان اتفاق رخ خواهد داد.