به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، در جلسه شورای اداری بخش ماهان با اشاره به اهمیت پیگیری دقیق تصمیمات اتخاذ شده، اظهار داشت: نتایج این جلسات زمانی ارزشمند خواهد بود که مردم آثار آن را بهصورت ملموس در حوزه خدمات و زیرساختها مشاهده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای عمرانی منطقه، بهویژه زیرگذر باغشاهزاده، اشاره کرد و افزود: بر اساس توافقات انجامشده، ادارهکل راه و شهرسازی متعهد شده است عملیات اجرایی مرحله نخست این پروژه را آغاز کند و تلاش میشود تأمین اعتبار تکمیلی آن تا پایان سال جاری محقق شود.
معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین با اشاره به مسائل زیربنایی بخش ماهان، وضعیت فاضلاب شهری را یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این نشست دانست و افزود: با استفاده از اعتبارات داخلی و ملی، اجرای پروژههای فاضلاب با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. با توجه به تعیین پیمانکار و وجود ردیف اعتباری، روند اجرای این طرح در مسیر تسریع قرار گرفته است.
ذاکری هرندی، با تأکید بر تداوم پیگیری مصوبات، تصریح کرد: روند نظارت و پیگیری این تصمیمات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا مسیر توسعه و ارتقای سطح خدمات در بخش ماهان با شتاب بیشتری پیش برود.
نظر شما