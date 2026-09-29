https://mehrnews.com/x3dc3D ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ کد مطلب 6962979 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ قرار دویست و سیزدهم حضور شبانه فومنی ها در میدان فومن- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم فومن در اجتماع شبانه دویست و سیزدهم در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6962979 کپی شد مطالب مرتبط شب دویست و ششم ایستادگی فومنیها در میدان فومن میزبان ۲۰۰ برنامه فرهنگی و جهادی در هفته دفاع مقدس ۲۰۰ شب روایت؛ فومنی ها چگونه پای میدان ماندند؟ تداوم قرار شبانه فومنی ها در میدان قرار صد و نود و سوم مردم فومن در میدان برچسبها فومن اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما