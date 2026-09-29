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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

قرار دویست و سیزدهم حضور شبانه فومنی ها در میدان

قرار دویست و سیزدهم حضور شبانه فومنی ها در میدان

فومن- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم فومن در اجتماع شبانه دویست و سیزدهم در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6962979

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