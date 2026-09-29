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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

۲۱۳ شب از تجمعات مشهد؛حضور پرشور دانش آموزان و والدین در میدان

۲۱۳ شب از تجمعات مشهد؛حضور پرشور دانش آموزان و والدین در میدان

مشهد- دانش آموزان مشهدی در ۲۱۳ شب تجمعات با مدیریت زمان و تنظیم برنامه ریزی درسی همراه والدین خود میدان داری کردند.

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کد مطلب 6963010

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