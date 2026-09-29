https://mehrnews.com/x3dc4g ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ کد مطلب 6963010 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ ۲۱۳ شب از تجمعات مشهد؛حضور پرشور دانش آموزان و والدین در میدان مشهد- دانش آموزان مشهدی در ۲۱۳ شب تجمعات با مدیریت زمان و تنظیم برنامه ریزی درسی همراه والدین خود میدان داری کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6963010 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۲ شب پای کار انقلاب؛ احساس تکلیف مشهدی ها تمامشدنی نیست قرار دویست و سیزدهم مردم شهرستان مرزی تربت جام همراهی کسبه مشهدی با مردم در شکوه تونل پرچم مراسم وداع با پیکر شهید «حسین ظریفی» در تجمع شبانه مشهد دویست و دهمین شب حضور مردم انقلابی تربت جام در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد خراسان رضوی
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