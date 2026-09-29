به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گیدو کروزتو وزیر دفاع ایتالیا امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که این کشور روند خروج نیروهای مسلح خود از عراق را تکمیل کرده و به حضور ۱۲ ساله نظامی خود در این کشور پایان داده است.

وزیر دفاع ایتالیا با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت که آخرین گروه از نیروها که برای جمع‌ آوری و انتقال تجهیزات لجستیکی در عراق مانده بودند، به کشور بازگشته‌اند.

این خروج پیش از موعد مقرر (۳۰ سپتامبر) که با مقامات عراقی توافق شده بود، به انجام رسید.

کروزتو اعلام کرد: بنابراین، از فردا حضور نظامی ما در عراق پایان می‌یابد.

وی سپس افزود که این اقدام بخشی از مرحله‌ای جدید است که با عراق و کشورهای شریک توافق شده و طی آن، نیروهای امنیتی عراق مسئولیت کامل امنیت کشورشان را برعهده می‌گیرند.

گیدو کروزتو افزود که ایتالیا قصد دارد به همکاری با عراق از طریق آموزش، تبادل تخصص و تلاش برای توسعه توانمندی‌های نظامی این کشور ادامه دهد.