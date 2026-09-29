رحمانی: استمرار خدمات‌ رسانی از اولویت ‌های اصلی در مدیریت حوادث باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه شب در رزمایش صنعت آب و برق منطقه شمال‌غرب کشور که در ارومیخ، اظهار کرد: با توجه به تجربه استان در مواجهه با انواع بلایای طبیعی، باید همواره برای شرایط بحرانی آماده باشیم و تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌ رسان ابلاغ شده است که برای شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه آمادگی لازم را ایجاد کرده و نسبت به نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات خود اقدام کنند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: روند تجهیز و تقویت امکانات در استان آغاز شده و خرید آمبولانس، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان و همچنین ارتقای توان عملیاتی آنها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

رحمانی با اشاره به جنگ به‌ عنوان یکی دیگر از شرایط بحرانی، گفت: در جریان جنگ اخیر نیز با هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف استان، مدیریت مناسبی انجام شد و خوشبختانه با مشکل خاصی مواجه نشدیم. این تجربه نشان داد که هماهنگی بین دستگاه‌ها و آمادگی قبلی، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی دارد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مختلف آذربایجان غربی اظهار کرد: استان از ظرفیت‌ های فراوانی در حوزه‌های مختلف برخوردار است که بخشی از آنها تاکنون به‌طور کامل فعال نشده‌اند، اما از سال گذشته روند فعال‌سازی این ظرفیت‌ها آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود.

حجم آب دریاچه ارومیه ۸ برابر شده است

استاندار آذربایجان غربی، دریاچه ارومیه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و منابع استان عنوان کرد و افزود: دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته با بحران جدی مواجه بود، اما به دنبال بارش‌های سال آبی گذشته و اقدامات انجام‌شده از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه،وضعیت دریاچه بهبود یافته است، هم اکنون میزان آب موجود در دریاچه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود هشت برابر افزایش یافته است.

رحمانی تاکید کرد: احیای دریاچه ارومیه یکی از دغدغه‌ های جدی ماست، چرا که در صورت تداوم بحران دریاچه، پیامدهای آن تنها متوجه آذربایجان غربی نخواهد بود و زندگی و شرایط زیست‌محیطی استان‌های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پویش «رود روان» امسال هم تداوم می یابد

وی با اشاره به اجرای پویش «رود روان» گفت: در گذشته بخشی از بارش‌ها و روان‌آب‌ها به دلیل وجود موانع و مشکلات مسیر، به دریاچه ارومیه نمی‌رسید، اما با انجام اقداماتی از جمله لایروبی مسیرها، رفع موانع و بستن سردهنه‌ها، تلاش شده است روان‌آب‌ها به سمت دریاچه هدایت شوند.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه ارومیه باید با جدیت دنبال شود تا از فرصت بارش‌ها برای تقویت وضعیت دریاچه و استمرار روند احیای آن استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت حضور به‌ موقع نیروهای خدمات‌رسان در حوادث گفت: رزمایش آمادگی صنعت آب و برق تمرینی برای خدمت‌رسانی بهتر در شرایط سخت است و باید به افزایش آمادگی، کاهش زمان واکنش، تقویت هماهنگی و در نهایت افزایش تاب‌ آوری زیرساخت ‌ها منجر شود.

رحمانی با اشاره به برگزاری رزمایش منطقه‌ای آمادگی صنعت آب و برق در ارومیه اظهار کرد: حضور به‌ موقع نیروهای خدمات‌رسان در اتفاقات و حوادث، نقش مهمی در کاهش آثار و پیامدهای بحران دارد و استمرار خدمات‌رسانی باید یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت حوادث باشد.

خرید ۴۰ دستگاه آمبولانس برای آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه صنعت آب و برق کشور از ظرفیت‌ های بومی قابل توجهی برخوردار است، افزود: بخش مهمی از نیازهای این صنعت در داخل کشور تأمین می‌شود و در بسیاری از حوزه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم.

استاندار آذربایجان ‌غربی ادامه داد: این استان در گذشته از نظر امکانات در رتبه‌های مطلوبی قرار نداشت، اما امروز از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و روند نوسازی و تقویت زیرساخت‌های استان در حال انجام است.

استاندار آذربایجان‌ غربی همچنین به اقدامات انجام‌ شده برای نوسازی امکانات استان اشاره کرد و گفت: خرید ۴۰ دستگاه آمبولانس از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت و نوسازی تجهیزات استان انجام شده است.

رحمانی تاکید کرد: نتیجه برگزاری این رزمایش باید افزایش آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، کاهش زمان واکنش در حوادث، تقویت هماهنگی میان مجموعه‌ها و در نهایت افزایش تاب‌ آوری زیرساخت‌ ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم باشد.