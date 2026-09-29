مقاومت، جهاد و شهادت سه عنصر ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی شامگاه سهشنبه در یادواره شهدای شهرستان بویراحمد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصههای مختلف مقاومت، اظهار کرد: شهدا، سرداران، امیران، پاسداران و همه کسانی که در میدان ایستادگی کردند، پشتوانه عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند.
وی با اشاره به اینکه اسلام در مسیر تحقق اهداف خود همواره با مصاف و رویارویی مواجه بوده است، افزود: اسلام با پیام توحید، عدالت، فضیلتهای انسانی و کرامت انسان آغاز شد، اما جبهه طاغوت و طاغوتیان هرگز برنمیتابیدند که توحید جای شرک، عدالت جای ظلم و فضیلت جای رذیلت را بگیرد.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تاریخ انبیاء نشان میدهد که آنان آغازگر جنگ نبودند، اما هرگاه دشمن جنگ را آغاز کرد، از مقاومت و دفاع عقبنشینی نکردند و عزت را به نسلهای پس از خود هدیه کردند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم ادامه داد: همراهان انبیا در مسیر مبارزه هرگز دچار سستی نشدند و قدرت آنان در برابر دشمنان به ضعف تبدیل نشد؛ آنان در برابر نمرودها و فرعونها سر تعظیم فرود نیاوردند و این همان شیوهای بود که پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان نیز دنبال کردند.
آیتالله ملکحسینی تصریح کرد: پیام اسلام، پیام توحید و عدالت بود؛ پیامی که قیصرها، خسروها و سران قریش را به لرزه انداخت و همین مسئله موجب شد دشمنان علیه پیامبر(ص) و یاران ایشان فتنه و جنگ ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه اسلام آغازگر جنگ نیست، گفت: اگر دشمن اجازه ندهد مؤمنان در مسیر ایمان حرکت کنند و جنگ را آغاز کند، مقابله با دشمن و ایستادگی در برابر فتنه ضرورت پیدا میکند و مؤمن نباید از مصاف با دشمن هراس داشته باشد.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری سه عنصر «مقاومت، جهاد و ایثار و شهادت» را از عناصر اساسی ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و افزود: اگر امروز به دین، ایمان و انقلاب خود افتخار میکنیم، رمز آن در همین سه عنصر است که اسلام و تشیع همواره با آنها زندگی کردهاند.
وی با تأکید بر مفهوم مقاومت اظهار کرد: مقاومت یعنی صبر و تابآوری. پیامبر اکرم(ص) در دوران رسالت خود با تهدید، تحریم، محاصره، هجرت و اخراج از مکه مواجه شد، اما هیچکدام از این حوادث موجب شکست ایشان نشد.
آیت الله ملک حسینی افزود: مقاومت برخاسته از ایمان و صبر، با ظفر همراه است و جامعهای که اهل مقاومت باشد، به جامعهای عالم، متفکر، قدرتمند و مقتدر تبدیل میشود.
وی با اشاره به تحولات فلسطین گفت: جامعه مقاوم در طول زمان بر قدرت خود میافزاید و دشمنیها میتواند موجب افزایش دانش، تجربه، حکمت و توانمندی جبهه مقاومت شود.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم «بهشت دنیا» در برخی روایات، بیان کرد: اگر قرار باشد انسان مؤمن در همین دنیا نیز عزت، آزادی و استقلال داشته باشد، باید در برابر بردگی و سلطه مقاومت کند. کشوری که ثروت و قدرت دارد اما اختیار استفاده از قدرت خود را ندارد، از نگاه عزت انسانی با مسئله جدی مواجه است.
وی ادامه داد: اینکه آسمان یک کشور، اقتصاد آن، منافع آن و حتی تصمیمگیریهای اساسی آن تحت تأثیر اراده دیگران باشد، به معنای از دست دادن استقلال است و جامعه مؤمن باید عبودیت خداوند را بپذیرد، نه بردگی دشمنان خدا را.
آیت الله ملکحسینی با اشاره به هزینههای سنگین انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و انقلاب خود هزینههای سنگینی پرداخت کرده است و شهادت رهبران و سرداران و هزاران شهید، بخشی از این هزینه بوده است؛ اما این هزینهها در مسیر حفظ عزت و شرف کشور پرداخت شده است.
وی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: همانگونه که امروز شیعیان به سیدالشهدا(ع) افتخار میکنند، نسلهای آینده نیز به کسانی که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی ایستادگی کردند، افتخار خواهند کرد.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری عنصر دوم را «جهاد» عنوان کرد و گفت: وقتی دشمن به مصاف میآید، جبهه ایمان نیز باید آمادگی دفاع و مقابله داشته باشد؛ دوران بزن و دررو گذشته است و ایران اسلامی مردان جهاد، شرف و غیرت تربیت کرده است.
وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره استمرار جهاد، اظهار کرد: در مقطعی که تعداد کشتهها زیاد شده و نیروها خسته شده بودند، از امیرالمؤمنین(ع) درباره ادامه جنگ سؤال شد و ایشان فرمودند که بازماندگان شمشیر خدا، هم از نظر تعداد و هم از نظر نسل افزایش خواهند یافت.
آیت الله ملک حسینی، عنصر سوم را ایثار و شهادت دانست و افزود: شهدا فهمیدند که انسان روزی از دنیا خواهد رفت، اما میتوان این جان را برای ایران، ایمان، انقلاب و آینده نسلهای بعد هزینه کرد.
وی بیان کرد: همه انسانها روزی با مرگ مواجه میشوند، اما تفاوت شهید با دیگران در انتخاب آگاهانه مسیر شهادت و فدا کردن جان برای یک هدف بزرگ است.
آیت الله ملکحسینی با گرامیداشت خانوادههای شهدا گفت: مادران، پدران، همسران، فرزندان و خانوادههای شهدا نیز حقیقت ایثار را درک کردند و با تقدیم عزیزان خود، در این مسیر سهیم شدند.
وی با بیان اینکه شهدا رمز جاودانگی، عزت و افتخار ملت ایران هستند، تأکید کرد: یاد و راه شهدا باید زنده بماند و جامعه باید بداند امنیت، عزت و اقتدار امروز بدون فداکاری و ایثار آنان به دست نیامده است.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: شهدا برای ماندن ایران، ماندن ایمان، ماندن انقلاب و فراهم شدن فرصت زندگی و پیشرفت برای نسلهای آینده جان خود را تقدیم کردند و گرامیداشت یاد آنان، پاسداشت همین مسیر است.
نظر شما