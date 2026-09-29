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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۰

قرار دویست و سیزدهم مردم شهرستان مرزی تربت جام

قرار دویست و سیزدهم مردم شهرستان مرزی تربت جام

تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام پس از گذشت دویست و سیزده شب، همچنان میدان دار تجمعات شبانه هستند.

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کد مطلب 6963067

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