https://mehrnews.com/x3dc5r ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6963067 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۰ قرار دویست و سیزدهم مردم شهرستان مرزی تربت جام تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام پس از گذشت دویست و سیزده شب، همچنان میدان دار تجمعات شبانه هستند. دریافت 21 MB کد مطلب 6963067 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۳ شب از تجمعات مشهد؛حضور پرشور دانش آموزان و والدین در میدان همراهی کسبه مشهدی با مردم در شکوه تونل پرچم ۲۱۳امین اجتماع شبانه مردم ارومیه در خیابان در حمایت از وطن ۲۱۲ شب پای کار انقلاب؛ احساس تکلیف مشهدی ها تمامشدنی نیست امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۳ شب ایستادگی مردم گالیکش گنبد در شب ۲۱۳؛ عهدی که هنوز ادامه دارد برچسبها تربت جام خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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