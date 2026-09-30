قهرمانی مقتدرانه دختران کونگ فو کار تربت حیدریه در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، دختران کونگ فو کار شهرستان در قالب دو تیم «الف» و «ب» در این مسابقات به میدان رفتند ک سرانجام در بخش مبارزه تیم ب ،با هدایت زهرا امینی و با کسب ۱۰ نشان طلا، ۶نقره و ۵برنز مقتدرانه بر سکوی نخست استان ایستاد.

در ادامه رقابتها تیم الف به مربیگری راهله اصفهانی ۳نشان طلا، ۲نقره و ۲برنز دیگر نیز به افتخارات بانوان کونگ فوکار شهرستان اضافه کردند تا در مجموع در بخش مایانا(مبارزات نیمه آزاد) ۲۸ مدال به نام تیم کونگ فو تربت حیدریه ثبت شود.

در بخش ممای و اوسیمای (تکنیک و سلاح) با حضور ۳۰۰ ورزشکار در ۴۵۰ آیتم برگزار شد، که در نهایت ۳ نشان طلا و نقره برای نمایندگان تربت حدیدریه بدست آمد.

سه نماینده شهرستان در این بخش باهدایت راهله اصفانی توانستند ۲نشان طلا و ۱ نقره در رشته های آمادگی جسمانی، طناب و سلاح نانچیکو دوبل را برای تیم کونگ فو تربت حیدریه کسب کنند.

گفتنی است؛ مسابقات کونگ فو قهرمانی بانوان خراسان رضوی با رقابت ۵۶۰ ورزشکار از سراسر استان در مشهد برگزار شد و کونگ فوکاران سراسر استان در دوبخش مجزا، مبارزه و اجرای تکنیک و سلاح با هم مصاف کردند.