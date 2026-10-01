به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌ای توصیه کرد که شرکت های هواپیمایی به دلیل تشدید حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی، از بخش های خاصی از حریم هوایی عربستان سعودی دوری کنند.

در اطلاعیه این نهاد اروپایی آمده است که وضعیت امنیتی منطقه به دلیل درگیری نظامی میان آمریکا و ایران، همچنان «بسیار بی ثبات» است و فعالیت های نظامی قابل توجهی حریم هوایی عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار داده است.

این آژانس گزارش داد که نیروهای یمنی در ماه سپتامبر، دفعات و گستره جغرافیایی حملات خود به اهداف دریایی، انرژی و زیرساختی عربستان سعودی را به ویژه در دریای سرخ و خلیج عدن، به طور قابل توجهی افزایش داده اند و زیرساخت های نظامی و مرتبط با هوانوردی در سراسر عربستان سعودی نیز بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

طبق این گزارش، حریم هوایی جنوب و جنوب غرب عربستان سعودی به به ویژه دلیل نزدیکی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن، همچنان آسیب پذیر است؛ با این حال، حملات اخیر از دیدگاه این نهاد، نشان دهنده توانایی و تمایل این گروه برای انجام حملات در عمق خاک آن کشور بوده است.

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به ویژه از مناطق ریاض، تبوک و ینبع در زمره نواحی تحت تأثیر نام برد و هشدار داد حملات مکرر موشکی و پهپادی، همراه با فعال سازی سامانه های پدافند هوایی، خطر شناسایی اشتباه هواپیماهای غیرنظامی و همچنین خطرات ناشی از رهگیری ها و سقوط بقایای پرتابه ها را افزایش داده است.

توصیه شده است اپراتورها از پرواز در هر ارتفاعی در محدوده مشخصی از حریم هوایی عربستان سعودی که به ویژه در معرض خطرات ناشی از موشک ها و پهپادها قرار دارد، خودداری کنند.

بر اساس اطلاعیه آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا، این هشدار تا ۱۶ نوامبر معتبر و مشروط به بازبینی زود هنگام است.