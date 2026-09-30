خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تامین مسکن و پرداخت اجارهبها، یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها در استان ایلام محسوب میشود؛ با این حال در سالهای اخیر، رشد قیمت مسکن و افزایش نرخ اجارهبها، فشار اقتصادی سنگینی را بر مستأجران وارد کرده و به یکی از مشکلات جدی مردم استان تبدیل شده است.
باید گفت، در سالهای اخیر، رشد قیمت مسکن و افزایش نرخ اجارهبها در ایلام، بسیاری از خانوارها به ویژه اقشار کمدرآمد و جوانان را با دشواریهای زیادی برای تأمین سرپناه مواجه کرده و نهتنها بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنان را صرف پرداخت اجارهبها کرده، بلکه کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
بررسیها نشان داده یکی از مهمترین عوامل افزایش اجارهبها در ایلام، افزایش تقاضا در این حوزه است که بسیاری از مالکان را به سمت کسب سود بیشتر سوق داده و نرخ اجارهبها را با رشد غیرمتعارف مواجه کرده است.
این وضعیت پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته؛ به گونهای که بسیاری از جوانان را به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای مسکن، به مهاجرت از استان یا زندگی در شرایط نامناسب وادار کرده که این موضوع بر روند توسعه استان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
در چنین شرایطی، نظارت بر بازار اجارهبها و اتخاذ سیاستهای حمایتی از مستأجران به یکی از ضرورتهای اساسی استان تبدیل شده است؛ از این رو اقداماتی نظیر تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها میتواند به کاهش دغدغههای مستأجران کمک کند و تعادل را به بازار مسکن بازگرداند.
در نهایت، ساماندهی بازار اجارهبها و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و همکاری همه دستگاههای اجرایی است؛ بدون شک تحقق این مهم میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد آرامش اجتماعی در استان ایلام منجر شود و زمینه را برای توسعه پایدار فراهم آورد.
نظارت قانونمند بر معاملههای مسکن و نرخ اجارهبها در ایلام ضروری است
معاون عمرانی استاندار ایلام در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:تامین مسکن از اولویتهای مهم استان ایلام به شمار می رود و در این زمینه ساخت منازل مسکونی در قالب مسکن ملی در حال اجرا است.
رضا دارابی بیان کرد: افتتاح این واحدهای مسکونی قطعا بخشی از مشکلات حوزه اجاره بها در استان ایلام را کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه نبود زمین از اصلی ترین مشکلات حوزه ساخت مسکن در استان است،اضافه کرد: برنامه اصلی استان تکمیل واحدهای مسکن ملی در استان برای حل بخشی از مشکلات حوزه مسکن در استان است.
وی تصریح کرد: برای نظارت قانونمند بر معاملههای خرید و فروش منزل، مغازه و همچنین نرخ اجارهبها بر اساس موقعیت ملک و ارزش واقعی آن ضروری است.
دارابی با اشاره به اینکه ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق در سطح شهر برای جلوگیری از نوسانهای غیرموجه در بازار، وظیفه نهادهای مسئول است، گفت: این نظارتها باید با هدف کاهش فشار مضاعف بر مردم انجام شود و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن و اجارهبها از مهمترین دغدغههای مردم استان محسوب میشود، تصریح کرد: نهادهای مسئول باید با جدیت وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد تا شاهد تعادل در این بازار باشیم.
استاندار ایلام در پایان با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار مسکن نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است، خاطرنشان کرد: با تداوم نظارتها، شاهد کاهش دغدغههای مردم در حوزه مسکن و اجارهبها خواهیم بود.
سقف افزایش اجارهبها در ایلام ۲۹ درصد تعیین شد
دارابی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از مستأجران، ساخت مسکن اجارهای ارزانقیمت است، اظهار داشت: باید زمینهای فراهم شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند از مسکن مناسب و با قیمت قابلقبول بهرهمند شوند؛ یقینا این موضوع باید از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارهکل راه و شهرسازی استان بهصورت جدی پیگیری شود تا بخشی از دغدغههای موجود در حوزه مسکن و اجارهنشینی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بر اساس نظر نهایی وزارت راه و شهرسازی و با احتساب ۵۰ درصد تورم نقطهبهنقطه اسفندماه، حداکثر میزان افزایش اجارهبها در استان ایلام برای سال جدید ۲۹ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها اجرا میشود و نهادهای نظارتی باید بر اجرای دقیق آن نظارت کامل داشته باشند تا فشار مضاعفی بر مستأجران وارد نشود.
معاون عمرانی استاندار ایلام در پایان با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار اجارهبها و حمایت از مستأجران، یکی از اولویتهای اصلی استان محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه و پیگیریهای مستمر، شاهد کاهش دغدغههای مردم در حوزه اجارهنشینی خواهیم بود و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه برای تعادل در بازار مسکن فراهم شود.
تمدید خودکار قراردادهای اجاره در ایلام تا پایان سال ۱۴۰۵
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان، اظهار داشت: این مصوبه گرهگشای اصلی در پروژههای نیمهتمام استان است.
جعفر رفیعی اضافه کرد: با توجه به تورم مصالح ساختمانی، تزریق این نقدینگی جدید نه تنها سرعت اجرای پروژهها را دوچندان میکند، بلکه با تسهیل شرایط پرداخت، بخش بزرگی از دغدغه تأمین مالی متقاضیان واجد شرایط را برطرف خواهد کرد. ما در ادارهکل راه و شهرسازی، اولویت خود را بر انعقاد سریعتر قراردادها با بانک عامل و هدایت متقاضیان برای استفاده از این ظرفیتِ ابلاغی قرار دادهایم.
رفیعی با اشاره به اجرای مصوبات حمایتی حوزه مسکن، اظهار داشت: قراردادهای اجارهای که تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر هستند، به صورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید میشوند.
وی گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، تخلیه اجباری مستأجران ممنوع است و مالکان نمیتوانند خارج از چارچوب قانونی به قراردادهای اجاره پایان دهند؛ این رویکرد، امنیت سکونت را برای مستأجران به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای قراردادهای تمدیدی، سقف افزایش اجارهبها و ودیعه ۲۰ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: برای قراردادهای جدید نیز حداکثر افزایش اجارهبها نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد خواهد بود؛ این سقفها با هدف جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران تعیین شده و نهادهای نظارتی بر اجرای دقیق آنها نظارت کامل دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان با تأکید بر اینکه موارد استثنا برای تخلیه واحدهای مسکونی تنها از مسیر مراجع قضایی بررسی میشود، خاطرنشان کرد: مالکان نمیتوانند بدون حکم قضایی، مستأجران را از واحدهای مسکونی خارج کنند؛ این رویکرد، در جهت حمایت از حقوق مستأجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن اتخاذ شده و امیدواریم با اجرای این مصوبات، شاهد کاهش دغدغههای مستأجران در سطح استان باشیم.
ساماندهی بازار اجارهبها و حمایت از مستأجران، نیازمند اجرای دقیق مصوبات حمایتی و نظارت مستمر بر بازار مسکن است؛ اقداماتی نظیر تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف منطقی برای افزایش نرخ اجارهبها میتواند به کاهش دغدغههای مردم و ایجاد تعادل در این بازار کمک کند و در نهایت، آرامش و امنیت سکونت خانوارها را به همراه داشته باشد.
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