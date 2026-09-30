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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

ادای احترام معاون قوه قضائیه به شهدای بویراحمد

ادای احترام معاون قوه قضائیه به شهدای بویراحمد

یاسوج- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با حضور در گلزار مطهر شهدای یاسوج، ضمن قرائت فاتحه و غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در گلزار مطهر شهدای شهر یاسوج، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه، غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

موحدی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مدیون خون پاک شهیدانی است که جان خود را در راه اعتلای اسلام و انقلاب فدا کردند.

وی افزود: شهدا با ایثار و فداکاری خود مسیر عزت و سربلندی کشور را هموار کردند و زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های آنان وظیفه‌ای همگانی است.

به گزارش مهر، حضور در گلزار شهدای یاسوج یکی از برنامه‌های سفر معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی و مسائل فرهنگی دادگستری استان انجام شد.

کد مطلب 6963236

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