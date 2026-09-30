به گزارش خبرنگار مهر، با هدف تقویت جریان فعالیت‌های قرآنی در مساجد و تبدیل مساجد به پایگاه‌های فعال قرآنی، رویداد «اقوم» با حضور ائمه جمعه، رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی، مسئولان امور مساجد و جمعی از کنشگران و فعالان قرآنی شهرستان‌های منتخب برگزار شد، رویدادی که قرار است خروجی آن به‌صورت آزمایشی در ۳۲ شهرستان از ۳۲ استان کشور اجرایی شود.

در این رویداد، جمعی از مدیران ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز حضور یافتند و ظرفیت‌های قرآنی شبکه کانون‌های مساجد، سامانه «بچه‌های مسجد» و طرح «نذر نور» را برای پشتیبانی از فعالیت‌های قرآنی مساجد تشریح کردند.

حجت‌الاسلام حسین نظری، دبیر ستاد «مسجد، پایگاه قرآن»، در گفت‌وگو با مهر درباره رویکرد این طرح، تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی را از دغدغه‌های جدی رهبر شهید عنوان کرد و گفت: اینکه مساجد به پایگاه قرآنی تبدیل شوند، از دغدغه‌های جدی رهبر شهیدمان بود. بر همین اساس، در این رویداد مشخصاً موضوع مسجد با محتوای قرآنی و با محوریت مخاطب، به‌ویژه نوجوانان، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: تیم‌های شرکت‌کننده با محوریت امام جمعه و همراهی سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز امور مساجد و فعالان قرآنی شهرستان‌ها، برنامه اولیه خود را برای تقویت فعالیت‌های قرآنی مساجد طراحی می‌کنند.

طراحی برنامه‌ها از شهرستان‌ها آغاز می‌شود

یکی از محورهای اصلی طرح «اقوم»، واگذاری طراحی برنامه‌های اجرایی به مجموعه‌های فعال در هر شهرستان است، به این معنا که یک نسخه واحد از مرکز برای همه مناطق کشور تدوین نمی‌شود و هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌ها، موانع و ویژگی‌های بومی خود برنامه‌ریزی خواهد کرد.

نظری در این‌باره توضیح داد: از هر استان یک شهرستان را به‌عنوان نمونه در این جمع داریم. خود تیم‌ها برنامه مساجد شهرستانشان را تنظیم می‌کنند و ما برنامه آماده‌ای به آنها نمی‌دهیم. پس از بازگشت به استان و شهرستان خود نیز برنامه اولیه را با مساجد به اشتراک می‌گذارند و با مشارکت آنها برنامه را نهایی می‌کنند.

دبیر ستاد «مسجد، پایگاه قرآن» با تأکید بر اینکه این طرح رویکردی از پایین به بالا دارد، گفت: این رویداد از کف به بالاست و قرار نیست از بالا برنامه‌ای به شهرستان‌ها تحمیل شود. برنامه متناسب با بوم هر منطقه توسط خود مجموعه‌های آن شهرستان شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: «البته تیم‌ها فهرستی از اقدامات پیشنهادی در اختیار دارند و یک بوم برنامه‌ریزی فنی نیز برای آنها طراحی شده است تا با توجه به ظرفیت‌ها و موانع موجود در شهرستان، برنامه خود را بر اساس آن تنظیم کنند.»

از هسته‌های قرآنی تا توسعه کرسی‌های تلاوت

در جریان این رویداد، ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در شبکه مساجد نیز مورد بررسی قرار گرفت. تشکیل و شناسایی تیم‌ها و هسته‌های قرآنی، شبکه‌سازی میان مساجد، برگزاری مسابقات و برنامه‌های گروهی قرآنی، توسعه کرسی‌های تلاوت، حمایت از پایگاه‌های قرآنی و تولید محتوای هنری و رسانه‌ای از جمله محورهایی است که می‌تواند در برنامه شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین ظرفیت سامانه «بچه‌های مسجد» به‌عنوان بستری برای ارتباط و شبکه‌سازی میان فعالان مسجدی و ظرفیت طرح «نذر نور» برای حمایت از برنامه‌های قرآنی مورد توجه قرار گرفت. در قالب «نذر نور»، مشارکت خیرین، فعالان قرآنی و مجموعه‌های مسجدی می‌تواند زمینه پشتیبانی از برنامه‌ها و گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان‌ها را فراهم کند.

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در «اقوم»، ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌هایی است که در حوزه مسجد و فعالیت‌های قرآنی نقش دارند. بر این اساس، امام جمعه، اداره تبلیغات اسلامی، امور مساجد، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و فعالان قرآنی هر شهرستان در کنار یکدیگر ظرفیت‌ها و موانع موجود را شناسایی کرده و برای تدوین یک نقشه عملیاتی مشترک همکاری می‌کنند.

طرح «اقوم» در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در ۳۲ شهرستان منتخب اجرا خواهد شد تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های محلی و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های قرآنی و مسجدی، الگوی اجرایی طرح نیز در جریان اجرا ارزیابی و تکمیل شود.