انتقاد رسانه آمریکایی از تقلای ترامپ برای رابطه با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آتلانتیک در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با طرحی برای کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در ازای آزادی برخی زندانیان سیاسی از سوی مسکو موافقت کرده است.

این نشریه آمریکایی افزود: فرستادگان ترامپ در جستجوی راه‌هایی برای کاهش تحریم‌های آمریکا و برقراری روابط تجاری با مسکو هستند.

آتلانتیک نوشت: چند ماه پیش، فرستاده ترامپ در امور اروپای شرقی با ایده‌ای جدید نزد رئیس‌جمهوری آمریکا رفت که هدف آن شکستن بن‌بست در روابط واشنگتن و مسکو بود. این طرح شامل یک معامله متقابل بود که یادآور دوران جنگ سرد است: کرملین شماری از زندانیان سیاسی را آزاد کند و آمریکا نیز در ازای آزادی آنها، با کاهش تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه به این اقدام پاداش دهد. ترامپ با این طرح موافقت کرد.

براساس این گزارش، این ابتکار جدید که همچنان در مراحل اولیه قرار دارد می‌تواند به تحقق چند هدف ترامپ به‌طور همزمان کمک کند. این طرح به بازگرداندن روسیه به اقتصاد جهانی کمک می‌کند و دامنه مذاکرات ترامپ با کرملین را فراتر از جنگ حل‌نشدنی اوکراین گسترش می‌دهد؛ جنگی که فرستادگان او پس از بیش از یک سال دیپلماسی نتوانسته‌اند به آن پایان دهند.