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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

تخصیص ارز دارو در ۱۴۰۵ بیشتر از سال گذشته نخواهد بود

تخصیص ارز دارو در ۱۴۰۵ بیشتر از سال گذشته نخواهد بود

معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو گفت: مجموع ارز تخصیصی دارو در سال جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از صنعت دارو، اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال میزان تخصیص و تأمین ارز ترجیحی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و منابع ارزی مورد نیاز صنعت در این دوره به‌گونه‌ای تأمین شده که امکان استمرار تولید و تأمین اقلام دارویی فراهم باشد.

وی افزود: برنامه تأمین ارز در ۶ ماهه دوم سال نیز در حال پیگیری است و با توجه به منابع پیش‌ بینی‌شده، مجموع ارز تخصیصی در سال جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود.

معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو ادامه داد: به‌ منظور تسریع و تسهیل در ترخیص مواد اولیه و مواد حدواسط مورد نیاز صنعت داروسازی، اقدامات لازم در حال انجام است تا روند ورود این اقلام و تأمین نیازهای تولید با سهولت بیشتری انجام شود.

شهابی‌مجد با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی گفت: در کنار حمایت‌های ارزی، امکان استفاده از اوراق گام برای تأمین خریدهای شرکت‌های داروسازی در بازه شش‌ماهه فراهم شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۵۰ همت تسهیلات به شرکت‌های داروسازی منتقل شده است تا بخشی از نیازهای نقدینگی این شرکت‌ها تأمین شود.

معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو، همچنین از تدوین آیین‌نامه استفاده از اوراق گام خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در حال تدوین است تا ظرفیت اوراق گام نیز برای تأمین مالی شرکت‌های داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6963166
حبیب احسنی پور

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