به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله جمیری شامگاه سه‌شنبه در پویش کتابخوانی خط امین ۲ ، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای استان قم اظهار کرد: نتیجه به‌دست‌آمده در پویش کتابخوانی خط امین ۲ نشان‌دهنده ظرفیت فعالان فرهنگی استان است و مشارکت بیش از ۴۰ هزار نفر در این برنامه قابل توجه است.



فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) استان قم با اشاره به تحقق ۱۳۰ درصدی هدف تعیین‌شده برای مشارکت در پویش گفت: از همه افرادی که در اجرای این برنامه و گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان نقش داشتند، قدردانی می‌شود.



جمیری در عین حال بر ضرورت ادامه فعالیت‌ها برای افزایش میزان مطالعه تأکید کرد و افزود: با وجود عملکرد قم در مقایسه با میانگین کشور، نباید به وضعیت موجود بسنده کرد و لازم است برای ارتقای مطالعه و بررسی راه‌های افزایش سرانه آن، نشست‌های تخصصی بیشتری برگزار شود.



وی با اشاره به اهمیت اختصاص زمان مشخص برای مطالعه بیان کرد: حتی در دوره‌هایی که افراد با مشغله‌های فراوان روبه‌رو هستند، باید برای کتاب و مطالعه وقت اختصاص دهند و توجه رهبر شهید انقلاب به کتاب نیز می‌تواند برای کسانی که از ایشان الگو می‌گیرند، زمینه توجه بیشتر به کتابخوانی را فراهم کند.



فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) استان قم استفاده مداوم از تلفن همراه را یکی از موضوعات قابل توجه در سبک زندگی امروز دانست و گفت: استفاده مستمر از تلفن همراه در زندگی روزمره و حتی هنگام حضور در نشست‌ها می‌تواند از زمانی که افراد برای مطالعه اختصاص می‌دهند، بکاهد.



جمیری درباره گسترش استفاده از هوش مصنوعی نیز اظهار کرد: اتکای صرف به پاسخ‌ها و مطالب آماده ممکن است افراد را از مطالعه، تحقیق و انجام کار پژوهشی مستقل دور کند و این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است.



وی بر ضرورت توجه به پژوهش و علوم پایه تأکید کرد و افزود: در کنار استفاده از فناوری‌های جدید، باید جایگاه مطالعه، تحقیق و پژوهش مستقل نیز مورد توجه قرار گیرد.



فرمانده سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) استان قم مطالعه آثار مرتبط با دفاع مقدس را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: خواندن کتاب‌های دفاع مقدس در زنده نگه داشتن فرهنگ آن دوران مؤثر است، فرهنگی که با ایثار، شهادت و مردم‌داری پیوند دارد.



جمیری در پایان ظرفیت بسیج را برای توسعه فرهنگ کتابخوانی مؤثر دانست و از فعالانی که کتاب را به میان مردم، خیابان‌ها و کنار موکب‌ها برده‌اند، قدردانی کرد.