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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

پایش مستمر، یکی از ضرورت‌های حفاظت از میراث اصفهان است

پایش مستمر، یکی از ضرورت‌های حفاظت از میراث اصفهان است

اصفهان-دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها ومحوطه‌های تاریخی ایران با تأکید براهمیت پایش آثارتاریخی گفت:آسیب‌های کوچک دربناها ومحوطه‌های تاریخی درصورت تداوم می‌تواند به مسائل جدی حفاظتی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طالبیان صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی و سرپرست اداره‌کل حوزه وزارتی و امور بین‌الملل برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایش مستمر بناها و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: پایش و مراقبت مستمر از آثار تاریخی از موضوعات بسیار مهم در حفاظت از میراث فرهنگی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های کوچک و تدریجی در بناهای تاریخی افزود: در برخی بناهای تاریخی، ممکن است یک اقدام کوچک یا یک آسیب جزئی توسط چند نفر تکرار شود و در صورت بی‌توجهی، همین موارد کوچک به تدریج به مسئله‌ای جدی برای بنا تبدیل شود.

دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی ایران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان تصریح کرد: با توجه به اهمیت اصفهان، لازم است برای حفاظت از میراث فرهنگی این شهر یک مدیریت یکپارچه شکل بگیرد تا دستگاه‌های مختلف در همه زمینه‌ها با هماهنگی، نظم و برنامه مشترک اقدام کنند.

طالبیان ادامه داد: این مدیریت باید بتواند میان دستگاه‌های مختلف از شهرداری و میراث فرهنگی گرفته تا سایر مجموعه‌های مرتبط، هماهنگی لازم را ایجاد کند تا اقدامات حفاظتی به صورت منسجم و یکپارچه دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه اصفهان در میان شهرهای تاریخی جهان گفت: اصفهان به نسبت بسیاری از شهرهای تاریخی جهان جایگاه متفاوت و ویژه‌ای دارد و باید این ظرفیت بیش از گذشته در سطح جهان معرفی شود.

دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی ایران با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن اصفهان در اولویت معرفی جهانی افزود: در شرایط بحران نیز باید اولویت‌هایی برای معرفی اصفهان در نظر گرفته شود تا جهان بیش از پیش با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر و اهمیت حفاظت از آن آشنا شود.

طالبیان با بیان اینکه ظرفیت تاریخی اصفهان محدود به چند اثر شاخص نیست، اظهار کرد: اصفهان تنها به سه اثر ثبت‌شده یا شناخته‌شده محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف شهر از جمله جلفا، تخت فولاد و دیگر مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و شهری نیز از اهمیت زیادی برخوردارند و باید در نگاه جامع به میراث اصفهان مورد توجه قرار گیرند.

وی درباره ضرورت هماهنگی توسعه شهری با حفاظت از میراث فرهنگی نیز گفت: توسعه‌های جدید در اصفهان باید اتفاق بیفتد، اما این توسعه باید با هماهنگی و در نظر گرفتن الزامات حفاظت از میراث فرهنگی انجام شود.

طالبیان با اشاره به دشواری ایجاد چنین هماهنگی‌هایی افزود: ایجاد این هماهنگی کار ساده‌ای نیست و در اصفهان نیز مسیر دشواری خواهد داشت، اما با حضور استادان و متخصصان و همراهی افراد دلسوز از مجموعه‌های مختلف می‌توان زمینه وقوع اتفاقات خوبی را فراهم کرد.

وی در پایان سه موضوع پایش و مراقبت مستمر از آثار تاریخی، ایجاد مدیریت یکپارچه حفاظت و معرفی گسترده‌تر جایگاه جهانی اصفهان را از موضوعاتی دانست که باید در اولویت قرار گیرد و تأکید کرد: اگر این سه موضوع در اولویت قرار گیرد و همه مجموعه‌ها برای تحقق آن همکاری کنند، می‌توان گام‌های مؤثری برای حفاظت و معرفی میراث فرهنگی اصفهان برداشت

کد مطلب 6963205

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