به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طالبیان صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی و سرپرست اداره‌کل حوزه وزارتی و امور بین‌الملل برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایش مستمر بناها و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: پایش و مراقبت مستمر از آثار تاریخی از موضوعات بسیار مهم در حفاظت از میراث فرهنگی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های کوچک و تدریجی در بناهای تاریخی افزود: در برخی بناهای تاریخی، ممکن است یک اقدام کوچک یا یک آسیب جزئی توسط چند نفر تکرار شود و در صورت بی‌توجهی، همین موارد کوچک به تدریج به مسئله‌ای جدی برای بنا تبدیل شود.

دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی ایران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان تصریح کرد: با توجه به اهمیت اصفهان، لازم است برای حفاظت از میراث فرهنگی این شهر یک مدیریت یکپارچه شکل بگیرد تا دستگاه‌های مختلف در همه زمینه‌ها با هماهنگی، نظم و برنامه مشترک اقدام کنند.

طالبیان ادامه داد: این مدیریت باید بتواند میان دستگاه‌های مختلف از شهرداری و میراث فرهنگی گرفته تا سایر مجموعه‌های مرتبط، هماهنگی لازم را ایجاد کند تا اقدامات حفاظتی به صورت منسجم و یکپارچه دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه اصفهان در میان شهرهای تاریخی جهان گفت: اصفهان به نسبت بسیاری از شهرهای تاریخی جهان جایگاه متفاوت و ویژه‌ای دارد و باید این ظرفیت بیش از گذشته در سطح جهان معرفی شود.

دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی ایران با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن اصفهان در اولویت معرفی جهانی افزود: در شرایط بحران نیز باید اولویت‌هایی برای معرفی اصفهان در نظر گرفته شود تا جهان بیش از پیش با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر و اهمیت حفاظت از آن آشنا شود.

طالبیان با بیان اینکه ظرفیت تاریخی اصفهان محدود به چند اثر شاخص نیست، اظهار کرد: اصفهان تنها به سه اثر ثبت‌شده یا شناخته‌شده محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف شهر از جمله جلفا، تخت فولاد و دیگر مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و شهری نیز از اهمیت زیادی برخوردارند و باید در نگاه جامع به میراث اصفهان مورد توجه قرار گیرند.

وی درباره ضرورت هماهنگی توسعه شهری با حفاظت از میراث فرهنگی نیز گفت: توسعه‌های جدید در اصفهان باید اتفاق بیفتد، اما این توسعه باید با هماهنگی و در نظر گرفتن الزامات حفاظت از میراث فرهنگی انجام شود.

طالبیان با اشاره به دشواری ایجاد چنین هماهنگی‌هایی افزود: ایجاد این هماهنگی کار ساده‌ای نیست و در اصفهان نیز مسیر دشواری خواهد داشت، اما با حضور استادان و متخصصان و همراهی افراد دلسوز از مجموعه‌های مختلف می‌توان زمینه وقوع اتفاقات خوبی را فراهم کرد.

وی در پایان سه موضوع پایش و مراقبت مستمر از آثار تاریخی، ایجاد مدیریت یکپارچه حفاظت و معرفی گسترده‌تر جایگاه جهانی اصفهان را از موضوعاتی دانست که باید در اولویت قرار گیرد و تأکید کرد: اگر این سه موضوع در اولویت قرار گیرد و همه مجموعه‌ها برای تحقق آن همکاری کنند، می‌توان گام‌های مؤثری برای حفاظت و معرفی میراث فرهنگی اصفهان برداشت