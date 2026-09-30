انتقال اضطراری مصدوم زنبورگزیده از ارتفاعات زنگارد با بالگرد اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده علومپزشکی غرب هرمزگان این مأموریت روز سهشنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۵، در پی اعلام وضعیت بیمار و ضرورت انتقال سریع وی به مرکز درمانی انجام شد.
بیمار پس از تحویل توسط تیم پزشکی اورژانس هوایی، تحت مراقبت و اقدامات درمانی لازم قرار گرفت و با توجه به شرایط بالینی و ضرورت دریافت خدمات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن، از منطقه کوهستانی زنگارد به بیمارستان فارابی بستک منتقل شد.
شوک آنافیلاکسی یکی از واکنشهای شدید و تهدیدکننده حیات است که میتواند در پی گزش حشرات، از جمله زنبور، ایجاد شود و حتی منجر به مرگ شود. در چنین شرایطی، انتقال سریع بیمار و ارائه مراقبتهای تخصصی نقش مهمی در حفظ جان وی دارد.
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