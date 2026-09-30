دولت عشایر را نگهبان مراتع زاگرس کند نه مشمول ممنوعیت

صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان برگزاری کارگروه ملی چرا و ساماندهی کوچ قشلاق عشایر استان‌های زاگرسی کشور در اصفهان با بیان اینکه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرتعداران بهتر از هر نهادی از مشکلات این قشر مولد آگاه‌ است، اظهار کرد: اگر مدیریت کوچ و مراتع به تشکل‌ها و مردم سپرده شود، بهتر از دولت اداره خواهد شد.

وی افزود: موفقیت کارگروه‌های مدیریت چرا در گرو ایجاد تعادل میان اصول علمی مدیریت مرتع و واقعیت‌های عملیاتی جامعه مرتعدار و عشایر است.

لزوم عبور از مدیریت مبتنی بر محدودیت مطلق در حفظ مراتع

مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان تاکید کرد: اتحادیه با هدف پایداری منابع، خواستار عبور از مدیریت مبتنی بر محدودیت مطلق به سمت کنترل هوشمند و مشارکت مسئولانه است.

علیمردانی با پیشنهاد چهار محور کلیدی خاطرنشان کرد: راهکار اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند صدور و کنترل پروانه‌های چرا، ساماندهی کوچ بر پایه تثبیت مسیرهای عبوری، پیوند کنترل پروانه با مدیریت ظرفیت تحمل مرتع و ایجاد سازوکار نظارتی و مشارکتی با ظرفیت اتحادیه‌های منابع طبیعی است.

بودجه نظارت را به آب و مسیر کوچ بدهید

وی با بیان اینکه برای حفاظت از مراتع زاگرس نباید فقط به ممنوعیت متوسل شد، تصریح کرد: باید عشایر و مرتعدار را به‌عنوان نگهبانان اصلی در چرخه مدیریت رسمی قرار داد و نمایندگان آنان یعنی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را در تصمیم‌گیری دخالت داد.

مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان ادامه داد: به‌جای صرف هزینه صرفاً نظارتی، بخشی از بودجه مدیریت مراتع باید صرف زیرساخت‌های حمایتی مسیر کوچ مانند تأمین آب در نقاط استقرار و سیستم اطلاع‌رسانی دقیق از طریق تعاونی‌ها شود.

عشایر متخصصان زیست‌محیطی مراتع اند

علیمردانی تأکید کرد: مرتع دارایی ملی است و عشایر و مرتعداران متخصصان زیست‌محیطی آن هستند. اگر دولت با امنیت حقوقی و زیرساختی آنان را کنار خود نگه دارد، مدیریت مراتع زاگرس از چالش کنترل دام به فرصت حفاظت اکوسیستم تبدیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری برای عشایر بدون حضور نماینده‌شان در کارگروه‌های استانی ناقص است.

تامین ۴۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط دامداران مراتع

مدیرعامل اتحادیه مرتعداران اصفهان گفت: دغدغه‌هایی مانند پلاک‌کوبی و هویت‌دار کردن دام، بیمه دام و مرتع و ثبت مشخصات در سامانه سمتا را اتحادیه‌ها می‌توانند حل کنند؛ این موارد در استان اصفهان توسط اتحادیه انجام می‌شود.

علیمردانی با اشاره به اینکه امسال اتحادیه اصفهان تهیه طرح‌های مرتعداری را نیز آغاز کرده است، گفت: دامداران مراتع بیش از ۴۵ درصد گوشت قرمز ارگانیک کشور را تأمین می‌کنند و شایسته نگاه ویژه مسئولان به این قشر مولد و تشکل‌های آنان هستند.