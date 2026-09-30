استاندار اصفهان خواستار ایجاد رصدخانه میراث فرهنگی و گردشگری استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این استان اظهار کرد: اصفهان در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ظرفیت‌هایی کم‌نظیر است و این ظرفیت‌ها باید در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در دوران دفاع مقدس و نقش این استان در جنگ هشت ساله افزود: اصفهان در دفاع مقدس نقش برجسته‌ای داشت و مردم این استان با ایثار و فداکاری در صحنه حضور داشتند، اما در جنگ اخیر نیز اصفهان به دلیل ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و زیرساختی خود در معرض آسیب قرار گرفت و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های استان را نشان می‌دهد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد فرهنگی استان تصریح کرد: صنایع دستی در اصفهان صرفاً یک حوزه هنری نیست، بلکه با معیشت مردم، اشتغال، صادرات و هویت فرهنگی استان ارتباط مستقیم دارد و اصفهان با برخورداری از تنوع بالای رشته‌های صنایع دستی و هنرمندان توانمند، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد فرهنگ دارد.

جمالی‌نژاد با اشاره به جایگاه اصفهان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو ادامه داد: اصفهان در حوزه معماری نیز دارای جایگاهی ویژه است و باید از این ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و هنری و گسترش بازارهای فرهنگی استفاده شود.

وی درباره مأموریت شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: شورای راهبردی باید نقش مؤثر و مستمر در تعیین مسیر آینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان داشته باشد و اگر افرادی با دانش، تجربه و شبکه ارتباطی مؤثر در دوره‌های گذشته از این ساختار فاصله گرفته‌اند، باید زمینه حضور دوباره آنها فراهم شود.

استاندار اصفهان افزود: شورای راهبردی نباید صرفاً محلی برای بیان مسائل باشد، بلکه باید به یک ساختار مسئله‌محور تبدیل شود؛ به این معنا که هر مسئله‌ای که در شورا مطرح می‌شود، باید در ادامه به یک پرونده حل مسئله تبدیل شود و برای آن مسئول، مسیر پیگیری و خروجی مشخص تعریف شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد داشبورد مدیریت در حوزه میراث فرهنگی استان اظهار کرد: مدیریت میراث فرهنگی نیازمند نظام رصد مستمر است و باید شاخص‌های مشخصی برای پایش وضعیت این حوزه تعریف شود تا مشخص باشد در هر مقطع چه اقداماتی انجام شده و چه میزان پیشرفت حاصل شده است.

جمالی‌نژاد ایجاد رصدخانه میراث فرهنگی و گردشگری استان را ضروری دانست و گفت: باید اطلاعات و آمار مربوط به گردشگران، اقامت، سرمایه‌گذاری، صادرات، اشتغال و سایر شاخص‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری به صورت مستمر رصد و تحلیل شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: شورای راهبردی باید میان مسائل استانی و سیاست‌های ملی پل ایجاد کند؛ به این معنا که مسائل و ظرفیت‌های اصفهان باید به زبان سیاست‌گذاری ملی تبدیل شود و در مقابل، سیاست‌های ملی نیز متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و مسائل استان مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: باید از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها جلوگیری شود و شورای راهبردی می‌تواند محل اتصال ظرفیت‌های دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای و جامعه محلی باشد.

جمالی‌نژاد ایجاد بانک ایده و راهکارهای تخصصی استان را از دیگر ضرورت‌ها دانست و افزود: باید بستری فراهم شود تا دانشگاهیان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه میراث فرهنگی بتوانند ایده‌ها و راهکارهای خود را ارائه کنند و این ظرفیت دانشی در فرآیند تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با جامعه حرفه‌ای میراث فرهنگی بیان کرد: شورای راهبردی باید محل گفت‌وگوی بی‌واسطه با هنرمندان، هتل‌داران، تورگردانان، سرمایه‌گذاران، باستان‌شناسان، معماران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی باشد و مسائل تخصصی باید بدون ملاحظات زائد و با صراحت در این شورا مطرح شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت توجه جدی به حفاظت و نگهداری آثار تاریخی گفت: اصفهان با حجم گسترده‌ای از بناها و آثار تاریخی مواجه است و حفاظت، نگهداری و پایش مستمر این میراث اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، به‌ویژه اینکه در شرایط بارندگی، برخی بناها و حتی بناهایی که عملیات مرمت روی آنها انجام شده است، همچنان نیازمند مراقبت و پایش هستند.

جمالی‌نژاد پیشنهاد کرد میزهای تخصصی در حوزه‌های مختلف زیرمجموعه شورای راهبردی تشکیل شود و گفت: حفاظت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد، فناوری، دیپلماسی فرهنگی، گردشگری و اقتصاد فرهنگ از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در قالب میزهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرند تا مسائل هر حوزه به صورت تخصصی و مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت حرکت اصفهان به سمت حکمرانی مشارکتی در گردشگری و میراث فرهنگی اظهار کرد: حضور همزمان دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، تشکل‌ها و جامعه محلی می‌تواند زمینه شکل‌گیری الگوی مؤثر حکمرانی مشارکتی را فراهم کند و این ظرفیت در اصفهان وجود دارد.

استاندار اصفهان تأکید کرد: عملکرد شورای راهبردی باید قابل اندازه‌گیری باشد و نباید صرفاً به ارائه گزارش‌های کیفی محدود شود؛ باید مشخص باشد چه میزان از مسائل مطرح‌شده به نتیجه رسیده، چه میزان سرمایه جذب شده، چه تعداد شغل ایجاد شده و در حوزه صادرات صنایع دستی و سایر شاخص‌های اقتصادی چه تغییری ایجاد شده است.

جمالی‌نژاد افزود: جلسات شورای راهبردی باید خروجی مشخص داشته باشد و گزارش عملکرد شورا نیز به صورت دوره‌ای ارائه شود تا میزان اثربخشی تصمیم‌ها و اقدامات انجام‌شده قابل ارزیابی باشد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت ایرانیان و اصفهانیان خارج از کشور گفت: باید برای بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان و اصفهانیان خارج از کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و گردشگری برنامه‌ریزی شود و از این شبکه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی اصفهان و توسعه ارتباطات استفاده شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ظرفیت دیپلماسی فرهنگی این استان تأکید کرد و گفت: اصفهان از گذشته‌های دور با دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه آشنا بوده است و باید از این ظرفیت برای توسعه ارتباطات فرهنگی، معرفی میراث تاریخی و هنری و دسترسی به بازارهای فرهنگی کشورهای مختلف استفاده کرد.

جمالی‌نژاد توسعه نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: رویدادهای فرهنگی می‌توانند زمینه حضور مخاطبان، فعالان و متخصصان از کشورهای مختلف را در اصفهان فراهم کنند و باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی استان استفاده شود.

وی در ادامه بر ضرورت ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به برنامه‌های شورای راهبردی تأکید کرد و گفت: فناوری و هوش مصنوعی باید در دستور کار شورا قرار گیرد و از ظرفیت این فناوری‌ها در حوزه مستندسازی، حفاظت از میراث فرهنگی، بازاریابی گردشگری، تحلیل رفتار گردشگران، معرفی صنایع دستی و معرفی تاریخ و فرهنگ اصفهان استفاده شود.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: شورای راهبردی میراث فرهنگی استان باید از یک ساختار صرفاً مشورتی عبور کند و با تکیه بر دانش تخصصی، شبکه حرفه‌ای، داده‌های دقیق، فناوری‌های نوین و مشارکت بخش‌های مختلف، به ساختاری برای حل مسائل و تبدیل ظرفیت‌های میراث فرهنگی به فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود