به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از این پروژه گفت: سد دشتپلنگ یکی از طرحهای اولویتدار برای مدیریت و پایداری منابع آبی استان بوشهر محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهرافزود: بهرهبرداری از این سد، نقشی حیاتی در تأمین آب شرب مناطق مرکزی و جنوبی استان، مهار سیلابها و تنظیم جریانهای سطحی ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر تصریح کرد: تکمیل این پروژه باعث ایجاد امنیت آبی در بخشهای کشاورزی و شرب میشود که در ارتقای شاخصهای توسعه پایدار منطقه بسیار مؤثر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت با جدیت کامل برای رفع موانع فنی و اجرایی در تلاش است تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای پیمانکاری، سرعت پروژه در ماههای آتی افزایش یابد.
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