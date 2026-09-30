به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح چهارشنبه در بازدید از این پروژه گفت: سد دشت‌پلنگ یکی از طرح‌های اولویت‌دار برای مدیریت و پایداری منابع آبی استان بوشهر محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهرافزود: بهره‌برداری از این سد، نقشی حیاتی در تأمین آب شرب مناطق مرکزی و جنوبی استان، مهار سیلاب‌ها و تنظیم جریان‌های سطحی ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر تصریح کرد: تکمیل این پروژه باعث ایجاد امنیت آبی در بخش‌های کشاورزی و شرب می‌شود که در ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار منطقه بسیار مؤثر است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت با جدیت کامل برای رفع موانع فنی و اجرایی در تلاش است تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های پیمانکاری، سرعت پروژه در ماه‌های آتی افزایش یابد.