مهسا شکیبایی: از عملکردم راضی نیستم؛ با ۱۵ سال سن تجربه خوبی کسب کردم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهسا شکیبایی که با ۱۵ سال سن جوانترین عضو کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی است، پس از شکست برابر جودوکاری از تاجیکستان و کنار رفتن از این مسابقات گفت: از عملکرد خودم راضی نیستم اما تمام تلاشم را کردم که برای رسیدن به مدال گام بردارم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.



وی ادامه داد: بازی های آسیایی مدال بزرگی است که امیدوارم بتوام از تجربیات آن برای دوره آینده بازی های آسیایی و رویدادهایی که در پیش داریم استفاده کنم.



عضو تیم ملی جودو بانوان ایران ادامه داد: امسال رویدادهای مهمی در پیش دارم که مهمترین آن المپیک دانش آموزی در برزیل است که امیدوارم بتوانم مدال طلا بگیرم و دل مردم ایران را شاد کنم.