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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

پست جنجالی خبرنگار صهیونیست و اشاره به عملیات «پیجر» در ایرلند!

پست جنجالی خبرنگار صهیونیست و اشاره به عملیات «پیجر» در ایرلند!

انتشار یک پست جنجالی توسط خبرنگار صهیونیست موجی از خشم را در میان کاربران فضای مجازی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انتشار یک پست توسط یوگینی زاروبینسکی خبرنگار صهیونیست در فضای مجازی موجی از خشم و محکومیت را در میان کاربران ایجاد کرد. وی در این پست نوشته بود: زمان آن رسیده دستگاه های پیجری که در ایرلند کار گذاشته ایم را منفجر کنیم.

این پست بعد از پیروزی تیم فوتبال ایرلند مقابل رژیم صهیونیستی منتشر شد که اشاره به عملیات تروریستی و وحشیانه این رژیم علیه هزاران شهروند لبنانی دارد.

همچنین فضای برگزاری مسابقه تیم فوتبال میان دو طرف مملو از تنش بود چرا که محافل ورزشی در ایرلند به حمایت از مردم فلسطین معروف هستند و در این مسابقه نیز اعضای تیم فوتبال این کشور با صهیونیست ها دست نداده و حین پخش شدن سرود جعلی رژیم، سرهای خود را به نشانه اعتراض پایین انداختند.

کاربران با اشاره به این پست تاکید کردند: تو اعتراف می کنی که سرویس های مستقر در اسرائیل که مرتکب جنایات جنگی شده اند برای اقدامات تروریستی در ایرلند نیز برنامه ریزی کرده اند.

آنها اضافه کردند که صهیونیست ها فقط می توانند به سمت کودکان بی گناه شلیک کنند. تمام آنها باید به حبس ابد محکوم شوند. جهانیان دیگر می دانند چه کسانی تروریست واقعی هستند.

کد مطلب 6963361

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      6 0
      پاسخ
      پیجر تنها ذره ای از جنایات و مکرو حیله یهود و صهیون را در قبال جامعه جهانی برملاکرده. مرگ بر صهیون

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