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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

دانش‌آموزان در صدر متقاضیان آموزش‌های مهارتی یزد

دانش‌آموزان در صدر متقاضیان آموزش‌های مهارتی یزد

یزد- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از قرار گرفتن دانش‌آموزان در صدر متقاضیان دوره‌های مهارتی در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، احمد طالبی با اشاره به عملکرد آموزشی این اداره کل در شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: بررسی جامعه آماری متقاضیان نشان می‌دهد دانش‌آموزان با سهم ۲۵ درصدی، بیشترین مشارکت را در دوره‌های مهارتی داشته‌اند.

وی افزود: سهم مشارکت اصناف و صنعتگران استان نیز به ۱۴ درصد رسیده است که نشان‌دهنده گسترش آموزش‌های مهارتی در میان بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه حوزه تولید و صنعت است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با تأکید بر ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار گفت: هدف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توانمندسازی نیروی انسانی و کمک به ایجاد اشتغال پایدار است.

طالبی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، ضریب نفوذ آموزش‌های مهارتی در میان اقشار مختلف جامعه و به‌ویژه بخش تولید و صنعت افزایش یابد.

کد مطلب 6963347

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