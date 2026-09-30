به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، احمد طالبی با اشاره به عملکرد آموزشی این اداره کل در شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: بررسی جامعه آماری متقاضیان نشان می‌دهد دانش‌آموزان با سهم ۲۵ درصدی، بیشترین مشارکت را در دوره‌های مهارتی داشته‌اند.

وی افزود: سهم مشارکت اصناف و صنعتگران استان نیز به ۱۴ درصد رسیده است که نشان‌دهنده گسترش آموزش‌های مهارتی در میان بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه حوزه تولید و صنعت است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با تأکید بر ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار گفت: هدف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توانمندسازی نیروی انسانی و کمک به ایجاد اشتغال پایدار است.

طالبی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، ضریب نفوذ آموزش‌های مهارتی در میان اقشار مختلف جامعه و به‌ویژه بخش تولید و صنعت افزایش یابد.