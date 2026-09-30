به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه هشتم مهر تا ساعت ۶ صبح شنبه یازدهم مهرماه در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در صورت انجام مأموریت‌های ضروری، از این محدودیت مستثنی هستند و امکان تردد در مسیر مجاز جریان ترافیک را خواهند داشت.

محدودیت‌های محور چالوس

در محور کرج-چالوس، ممنوعیت تردد تریلر، کامیون و کامیونت همچنان برقرار است. همچنین برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم خودروها، پلیس راه می‌تواند بر اساس شرایط ترافیکی نسبت به اجرای محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اقدام کند.

با توجه به پیش‌بینی افزایش تردد در روز جمعه، محدودیت قطعی نیز در محور چالوس اجرا خواهد شد.

بر این اساس، از ساعت ۱۴ روز جمعه دهم مهرماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت چالوس محدود می‌شود و از ساعت ۱۵ نیز در محدوده پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، مسیر به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه درمی‌آید و جریان ترافیک از شمال به جنوب هدایت می‌شود.

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران، این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، احتمال پایان زودتر محدودیت یک‌طرفه نیز وجود دارد.

تردد ساکنان و افراد محلی در جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله امکان‌پذیر است، اما خودروهایی که با هدف سفر به چالوس در زمان اجرای محدودیت جنوب به شمال وارد محور می‌شوند، از ساعت تعیین‌شده در میدان امیرکبیر اجازه ادامه مسیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محدودیت‌های محور هراز

در محور هراز نیز ممنوعیت تردد انواع تریلر همچنان برقرار است.همچنین عبور کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به جز خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ممنوع خواهد بود.این محدودیت در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ اجرا می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرده است که نحوه اجرای محدودیت‌ها با توجه به شرایط ترافیکی و وضعیت عبور و مرور در محورهای استان قابل مدیریت و تغییر خواهد بود.

به رانندگان توصیه شده است پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران را بررسی کرده و زمان حرکت خود را با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده تنظیم کنند.