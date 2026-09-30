به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، سیم‌کارت جونیور با پیش‌شماره ۰۹۰۰، با هدف فراهم‌کردن تجربه‌ای جدید متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان عرضه شده است. این سیم‌کارت علاوه بر بسته‌های ارتباطی پرحجم، مجموعه‌ای از خدمات آموزشی، فرهنگی، سرگرمی و سلامت را در اختیار مشترکان قرار می‌دهد و شانس حضور در قرعه‌کشی کمک هزینه ۹۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو را نیز فراهم کرده است.

پیش‌شماره «۰۹۰۰»، آغازگر پیش‌شماره‌های شبکه تلفن همراه ایران و نماد ورود به نسل نوین ارتباطات و تمایز در تجربه کاربری است. خریداران سیم‌کارت ۰۹۰۰ جونیور، نه تنها از این مزیت خاص و نیز بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک پرحجم بهره‌مند می‌شوند؛ بلکه، به اشتراک‌های رایگان یا تخفیف‌های ویژه در پلتفرم‌های دیجیتال آموزشی و درسی، ورزشی و سرگرمی مانند فرادرس، فیلیمو مدرسه، تام‌لند، مکتب‌خونه، لینگانو، اپتیت، طاقچه، نوار و تیوال+ دسترسی دارند.

همچنین برای خریداران، امکان استفاده از اعتبار اسنپ‌پی تا ۱۰۰میلیون تومان و خرید اقساطی سیم‌کارت با استفاده از اعتبار «جیب‌جت» یا اسنپ‌پی فراهم شده است.

متقاضیان برای تهیه این سیم‌کارت، می‌توانند به فروشگاه آنلاین یا مراکز فروش حضوری محصولات و خدمات ایرانسل مراجعه یا با شماره‌گیری کد دستوری #۹۰۰*، فرایند خرید را آغاز کنند.

همچنین مشترکان ایرانسل و سایر اپراتورها، می‌توانند با مراجعه به صفحه سیم کارت جونیور در سایت ایرانسل، کدملی و شماره خود را ثبت کنند و با همان شماره وارد سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» شوند؛ پس از بررسی و تایید پیامکی، اعتبار کاربر در بخش «جیب‌جت» این اپلیکیشن فعال شده و می‌توانند هنگام خرید سیم‌کارت، از امکان پرداخت قسطی هم استفاده کنند.

همچنین والدینی که در حال حاضر، یک سیم‌کارت فعال ایرانسل در اختیار فرزند زیر ۱۸ سال خود دارند، می‌توانند با مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» و ثبت کد ملی فرزند، آن را به سیم‌کارت جونیور تبدیل کنند. پس از ثبت سیم‌کارت، امکان خرید و فعال‌سازی بسته‌ها و خدمات جونیور شامل خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و سرگرمی برای این سیم‌کارت نیز فراهم است.

قرعه‌کشی سه کمک‌هزینه ۹۰۰ میلیون تومانی

خریداران سیم‌کارت ۰۹۰۰ جونیور تا پایان پاییز ۱۴۰۵، امکان حضور در جشنواره و قرعه‌کشی سه کمک‌هزینه ۹۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو را دارند.

در این جشنواره، به ازای هر ۹۰۰ هزار تومان از مبلغ خرید سیم‌کارت، یک امتیاز و به ازای هر ۹۰۰ هزار تومان خرید بسته، یک امتیاز دیگر برای مشترک ثبت می‌شود. خرید بسته‌های اینترنت، مکالمه و سایر خدمات مشمول این امتیازدهی است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.