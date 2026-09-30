ادعاهای متناقض درباره حادثه امنیتی برای هواپیمای صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حادثه امنیتی به وجود آمده برای هواپیمای خطوط هوایی «فلای دبی» که از دبی به مقصد «تلآویو» در حرکت بود، تاکید کرد که این یک هواپیما ربایی نبوده است. رسانههای اسرائیلی از بروز مشاجره در داخل هواپیما پیش از فرود آن در عربستان خبر میدهند.
سخنگوی نخستوزیر رژیم اشغالگر تأیید کرد که حادثه هواپیمای «فلای دبی» که از دبی به «تلآویو» در حرکت بود، عملیات ربایش نیست.
این هواپیما با ۱۵۰ سرنشین از دبی عازم تل آویو بوده است. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که شبهه ربایش منتفی شده است و در حال حاضر احتمال اینکه ارسال سیگنال وضعیت اضطراری از سوی خلبان به دنبال مشاجرهای در داخل هواپیما رخ داده باشد، در دست بررسی است». این شبکه وقوع مشاجره بین خلبان و کمک خلبان را محتمل دانست.
پس از این واقعه، هواپیما مسیر خود را تغییر داد و در عربستان فرود آمد. شبکه ۱۲ اسرائیل پیشتر اشاره کرده بود که خلبان «کد» (سیگنال) مربوط به «ربوده شدن هواپیما» را فعال کرده است.
منابع رسانهای رژیم صهیونیستی ادعاهای متناقضی در خصوص درگیری خلبان و کمک خلبان به عنوان عامل اصلی این حادثه طرح کردهاند. برخی از رسانه ها ها مدعی شدهاند که خلبان این هواپیما روسی، و کمک خلبان اوکراینی بوده است. این در حالی است که برخی رسانههای دیگر ادعا کردند که یکی از خلبانان این هواپیما قصد خودکشی داشته و به همین علت با سرعت خیلی زیاد از ارتفاع ۳۰ هزار پایی، ارتفاع هواپیما را به ۱۵ هزار پا کاهش داده است که خلبان دوم با ورود به موضوع مانع از سقوط هواپیما میشود.
به دنبال این حادثه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، رایزنیهایی را با مقامات سطوح نظامی و امنیتی انجام دادند.
همچنین در پی این حادثه، تمامی عملیاتهای پرواز در فرودگاه «بن گوریون» متوقف شد و پس از مدتی حریم هوایی به حالت عادی بازگشت.
ساعتی پیش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک هواپیما متعلق به شرکت فلای دبی که از مبدأ دبی به سمت تل آویو در پرواز بود پیام حالت فوق العاده کد ربایش ارسال کرده است.
مدتی بعد مسیر این هواپیما به سمت عربستان تغییر پیدا کرد. این هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.
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