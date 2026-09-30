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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

بازدید معاون صنایع‌دستی کشور از موزه مردم‌شناسی ایزدخواست

بازدید معاون صنایع‌دستی کشور از موزه مردم‌شناسی ایزدخواست

ایزدخواست- معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌ فرهنگی در آغاز سفر به فارس با حضور در ایزدخواست، از موزه مردم‌شناسی این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی صبح چهارشنبه در آغاز سفر خود به استان فارس از موزه مردم‌شناسی شهر ایزدخواست بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت موزه‌های بومی و آشنایی با ظرفیت‌های مردم‌شناسی منطقه انجام شد و معاون صنایع‌دستی کشور در جریان این بازدید از تلاش فعالان حوزه میراث‌فرهنگی برای حفظ و معرفی آثار تاریخی و مردم‌شناختی ایزدخواست قدردانی کرد.

۱۰ هزار قطعه در موزه مردم‌شناسی ایزدخواست

متولیان موزه مردم‌شناسی ایزدخواست در جریان این بازدید، گزارشی از پیشینه و روند شکل‌گیری این مجموعه ارائه کردند.

بر اساس اعلام مدیریت موزه، جمع‌آوری آثار این مجموعه توسط برادران عطایی حدود ۳۰ سال به طول انجامیده و موزه مردم‌شناسی ایزدخواست از سال ۱۳۹۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

طی سال‌های اخیر نیز آثار جدیدی به این مجموعه افزوده شده و تعداد آثار موجود در موزه به نزدیک ۱۰ هزار قطعه رسیده است.

به گفته مسئولان موزه، آثار موجود در این مجموعه در فهرست میراث فرهنگی قرار دارند.

کد مطلب 6963469

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