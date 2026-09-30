به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی صبح چهارشنبه در آغاز سفر خود به استان فارس از موزه مردم‌شناسی شهر ایزدخواست بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت موزه‌های بومی و آشنایی با ظرفیت‌های مردم‌شناسی منطقه انجام شد و معاون صنایع‌دستی کشور در جریان این بازدید از تلاش فعالان حوزه میراث‌فرهنگی برای حفظ و معرفی آثار تاریخی و مردم‌شناختی ایزدخواست قدردانی کرد.

۱۰ هزار قطعه در موزه مردم‌شناسی ایزدخواست

متولیان موزه مردم‌شناسی ایزدخواست در جریان این بازدید، گزارشی از پیشینه و روند شکل‌گیری این مجموعه ارائه کردند.

بر اساس اعلام مدیریت موزه، جمع‌آوری آثار این مجموعه توسط برادران عطایی حدود ۳۰ سال به طول انجامیده و موزه مردم‌شناسی ایزدخواست از سال ۱۳۹۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

طی سال‌های اخیر نیز آثار جدیدی به این مجموعه افزوده شده و تعداد آثار موجود در موزه به نزدیک ۱۰ هزار قطعه رسیده است.

به گفته مسئولان موزه، آثار موجود در این مجموعه در فهرست میراث فرهنگی قرار دارند.