به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیشتر ما بیمه را در آخرین لحظه می‌خریم. بیمه شخص ثالث وقتی یادمان می‌افتد که فردا تمام می‌شود. بیمه آتش‌سوزی خانه وقتی به ذهنمان می‌رسد که خبر حادثه‌ای را در ساختمان همسایه شنیده‌ایم. و درمان تکمیلی وقتی مهم می‌شود که از شرکت قبلی جدا شده‌ایم و دیگر بیمه گروهی نداریم. در این عجله، معمولاً اولین پیشنهاد را می‌پذیریم؛ بی‌آنکه بدانیم شرکت دیگری همان پوشش را با شرایط بهتری ارائه می‌دهد یا نه.

سال‌ها مشکل اصلی بازار بیمه برای خریدار همین بوده است: اطلاعات پراکنده، اصطلاحات پیچیده و نبود امکان مقایسه. کارگزاری‌های برخط بیمه دقیقاً برای پر کردن همین خلأ شکل گرفته‌اند. تضمینو یکی از این مجموعه‌هاست که تلاش کرده خرید بیمه را از یک کار وقت‌گیر و مبهم، به یک انتخاب ساده و آگاهانه تبدیل کند.

تضمینو چیست؟

تضمینو نام تجاری «شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط هوشمند تضمین نو» است. این مجموعه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط دارد. تصویر پروانه، به شماره ۲۰۴۱ و با اعتبار تا ۱۴۰۷/۱۰/۱۳، در سایت تضمینو منتشر شده و هر کاربری می‌تواند آن را ببیند.

نکته‌ای که تضمینو را از بسیاری از تبلیغات بازار بیمه متمایز می‌کند، صراحت آن درباره نقش خودش است. تضمینو در همه صفحات سایتش تأکید می‌کند که شرکت بیمه نیست. نقش آن کارگزاری است؛ یعنی واسطه‌ای میان بیمه‌گذار و شرکت‌های بیمه که به خریدار کمک می‌کند نرخ‌ها و شرایط شرکت‌های مختلف را کنار هم ببیند و با خیال راحت انتخاب کند.

کارگزار بیمه دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟

برای بسیاری از مردم، تفاوت شرکت بیمه، نماینده و کارگزار روشن نیست. شرکت بیمه همان بیمه‌گری است که تعهد پرداخت خسارت را بر عهده دارد. نماینده معمولاً محصولات یک شرکت مشخص را می‌فروشد. کارگزار اما دستش باز است و می‌تواند گزینه‌های چند شرکت را به خریدار نشان دهد.

همین تفاوت ظاهراً ساده، در عمل اهمیت زیادی دارد. خریداری که می‌تواند پوشش‌ها، حق بیمه و شرایط چند شرکت را هم‌زمان ببیند، تصمیم دقیق‌تری می‌گیرد و کمتر پیش می‌آید که بعدها از انتخابش پشیمان شود.

مسیر خرید در تضمینو چگونه است؟

تضمینو مسیر خرید را تا حد ممکن کوتاه و قابل فهم کرده است. کاربر ابتدا رشته بیمه موردنظرش را انتخاب می‌کند؛ مثلاً شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی منازل، بیمه عمر یا بیمه موبایل. پس از آن، فرم خرید در چهار مرحله پیش می‌رود:

وارد کردن اطلاعات

مقایسه و انتخاب

تکمیل مشخصات

تأیید و پرداخت نهایی

در صفحه اصلی سایت، امکان استعلام و مقایسه نرخ شرکت‌های بیمه مختلف فراهم شده است. لوگوی حدود بیست شرکت بیمه از جمله ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، پاسارگاد، سامان و رازی هم در این صفحه دیده می‌شود.

از بیمه موبایل تا بیمه‌های مهندسی

یکی از ویژگی‌های قابل توجه تضمینو، گستردگی سبد رشته‌هاست. این سبد هم نیازهای روزمره خانواده‌ها را پوشش می‌دهد و هم نیازهای تخصصی کسب‌وکارها و صنایع را.

برای خانواده‌ها و افراد

بیمه خودرو: شخص ثالث، بدنه و موتورسیکلت

بیمه آتش‌سوزی منازل: با امکان بیمه جداگانه بنا و اثاثیه. این ویژگی برای مستأجرها اهمیت زیادی دارد، چون بنا معمولاً با مالک است و اثاثیه متعلق به مستأجر.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، حوادث انفرادی و درمان تکمیلی انفرادی؛ برای کسانی که بیمه گروهی ندارند.

بیمه موبایل و تبلت: برای محافظت از وسیله‌ای که امروز بخش مهمی از زندگی و کار ماست.

برای کسب‌وکارها و متخصصان

بیمه صاحبان مشاغل و آتش‌سوزی تجاری و صنعتی؛ برای مغازه‌ها، انبارها و کارخانه‌ها

بیمه‌های مسئولیت: مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان، مسئولیت آسانسور و مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و مجموعه‌های ورزشی

بیمه‌های مهندسی: تمام خطر کارفرمایان، شکست ماشین‌آلات، ماشین‌آلات پیمانکاران و عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه باربری: داخلی، وارداتی و صادراتی

برای رشته‌های تخصصی، سایت تضمینو ۲۳ فرم پیشنهاد جداگانه دارد. این یعنی مشتری سازمانی یا صنعتی هم می‌تواند درخواستش را دقیق و مستند ثبت کند.

«یادمون هست که یادتون بندازیم!»

یکی از دردسرهای همیشگی بیمه‌گذاران، فراموش کردن تاریخ تمدید یا سررسید اقساط است. این فراموشی گاهی گران تمام می‌شود؛ از جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث گرفته تا روزهایی که دارایی بدون پوشش می‌ماند.

تضمینو برای این مشکل ابزاری به نام «یادآور تمدید یا اقساط بیمه» در صفحه اصلی سایت گذاشته است. کاربر تاریخ و موضوع را ثبت می‌کند و تضمینو در زمان مناسب به او یادآوری می‌کند. شعار این بخش هم با لحن صمیمی برند نوشته شده است: «یادمون هست که یادتون بندازیم!»

همراهی پیش و پس از خرید

تضمینو در کنار ابزار خرید، چند خدمت دیگر را هم مطرح می‌کند:

مشاوره رایگان پیش از خرید، برای کسانی که هنوز نمی‌دانند چه پوششی لازم دارند

تحویل رایگان بیمه‌نامه در محل

پنل کاربری برای مدیریت بیمه‌نامه‌ها

برند درباره سیاست قیمت‌گذاری هم موضع روشنی دارد. به گفته تضمینو، نرخ‌ها مستقیماً از شرکت‌های بیمه دریافت می‌شود و هزینه پنهانی به خریدار تحمیل نمی‌شود.

مجله تضمینو؛ بیمه به زبان ساده

بخش مهمی از فعالیت تضمینو فراتر از فروش است. مجله تضمینو، هم در بلاگ سایت اصلی و هم در نشانی mag.tazmino.ir، مقاله‌های آموزشی بیمه متعددی درباره بیمه منتشر می‌کند. این مقاله‌ها از راهنمای بیمه مغازه و بیمه تجهیزات الکترونیک تا بیمه‌های مهندسی و باربری را در بر می‌گیرند.

راهنماهای «خسارت» این مجله هم مخاطب زیادی دارند. در این راهنماها توضیح داده شده که برای دریافت خسارت در رشته‌هایی مثل شخص ثالث، بدنه، درمان تکمیلی، آتش‌سوزی و مسئولیت، چه مدارکی لازم است و چه مسیری باید طی شود.

این رویکرد با رسالتی که تضمینو برای خودش تعریف کرده هم‌خوان است: ساده‌سازی فرایند خرید بیمه و شفاف‌سازی خدمات شرکت‌های بیمه.

فرصتی برای فعالان صنعت بیمه

تضمینو فقط به خریداران بیمه فکر نمی‌کند. سایت این مجموعه دو مسیر برای همکاری با فعالان صنعت بیمه دارد:

فرم همکاری بازاریابان: برای کسانی که می‌خواهند در فروش بیمه همکاری کنند

فرم واحد صدور: برای نمایندگان و کارگزاران دارای کد بیمه مرکزی

ساده، هوشمند و مطمئن

شعار تضمینو «ساده، هوشمند و مطمئن» است. پشتوانه این شعار چند عامل ملموس است: یک مجوز رسمی و قابل مشاهده، شفافیت درباره نقش کارگزار، امکان مقایسه نرخ شرکت‌های بیمه، سبدی متنوع از بیمه‌های خرد تا تخصصی، و ابزارهایی مثل یادآور تمدید که بیمه‌گذار را بعد از خرید هم رها نمی‌کنند.

اگر قصد خرید یا تمدید بیمه دارید، یا کسب‌وکارتان به پوشش تخصصی نیاز دارد، پیش از تصمیم‌گیری می‌توانید در کارگزاری رسمی بیمه آنلاین تضمینو نرخ‌ها را استعلام و مقایسه کنید یا از مشاوره رایگان کارشناسان این مجموعه کمک بگیرید.

راه‌های ارتباط با تضمینو:

وب‌سایت: tazmino.ir

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۹۳۲۵ و ۰۲۱۸۸۷۸۹۳۲۶

ایمیل: info@tazmino.ir

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه، ۸ تا ۱۷

آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، تقاطع خیابان ونک، مجتمع اداری تجاری آینه ونک، طبقه ۷، واحد ۷۰۸

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