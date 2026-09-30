پرداخت ۵۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ایران، مهدی رضایی، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز دولتی دانشگاهی گفت: مطالبات این بخش تا پایان تیر ۱۴۰۴ تسویه شده و مطالبات تا پایان مرداد ۱۴۰۵ نیز به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش غیر از دولتی دانشگاهی، برای داروخانه‌ها، مطالبات تا پایان آبان‌ ۱۴۰۴ پرداخت شده و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌ دهنده خدمات به بیماران خاص مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت شده است. همچنین مطالبات این بخش تا پایان خرداد ۱۴۰۵ و بخشی از مطالبات داروخانه‌های ارائه‌ دهنده خدمات به بیماران خاص به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: مطالبات بیمارستان‌ها تا پایان خرداد ۱۴۰۴ پرداخت شده و مطالبات مربوط به هزینه‌های پیوند در سال ۱۴۰۴ و همچنین مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ نیز به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

وی درباره سایر مراکز طرف قرارداد گفت: مطالبات سایر مؤسسات تا پایان تیر ۱۴۰۴ تسویه و مطالبات تا پایان تیر ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. همچنین مطالبات مراکز دیالیز تا پایان شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و مطالبات تا پایان تیر ۱۴۰۵ به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

رضایی درباره پرداخت مطالبات مطب پزشکان نیز اظهار کرد: مطالبات این بخش تا پایان آبان‌ ۱۴۰۴ تسویه و مطالبات تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش خسارت متفرقه نیز مطالبات سال ۱۴۰۴ پرداخت و مطالبات تا پایان تیر ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین به وضعیت پرداخت در سطح یک روستاییان اشاره کرد و گفت: مطالبات سال ۱۴۰۴ به صورت کامل پرداخت شده و مطالبات تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.

رضایی ادامه داد: در بخش کانکس‌های دارویی نیز تسویه مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ و لغایت فروردین‌ ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت‌های انجام‌شده در حوزه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در این بخش، مرحله دهم سال ۱۴۰۴ و مرحله چهارم سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است.

رضایی درباره نظام ارجاع بیمه سلامت همگانی و سایر اقشار نیز اظهار کرد: مطالبات سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بصورت کامل پرداخت شده است. همچنین ۸۰ درصد مطالبات مذکور تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نیز پرداخت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، در پایان درباره پزشک خانواده شهری در استان فارس و مازندران گفت: مطالبات سال ۱۴۰۴ به صورت کامل پرداخت شد و مطالبات سال ۱۴۰۵ نیز تا پایان شهریور به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.