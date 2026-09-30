۷۹۸ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: در ۶ ماه امسال تشریفات صادرات یک میلیون و ۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۶ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: تشریفات واردات ۱۰۷ هزار تن کالا نیز به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: در ۶ ماه امسال ۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۸ درصد رشد داشته و ۲۰ درصد بیشتر از کل سال گذشته است.