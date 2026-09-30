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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

۷۹۸ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان صادر شد

۷۹۸ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان صادر شد

اصفهان- مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به صادرات ۷۹۸ میلیون دلار کالا در ۶ ماه نخست امسال، گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: در ۶ ماه امسال تشریفات صادرات یک میلیون و ۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۹۸ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۶ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: تشریفات واردات ۱۰۷ هزار تن کالا نیز به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۷۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: در ۶ ماه امسال ۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۸ درصد رشد داشته و ۲۰ درصد بیشتر از کل سال گذشته است.

کد مطلب 6963465

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