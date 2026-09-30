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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به ۵۴۲ متخلف ارزی صادرکننده

هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به ۵۴۲ متخلف ارزی صادرکننده

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از آغاز پیگیری قانونی ۵۴۲ صادرکننده‌ای خبر داد که با وجود مهلت هفت‌ماهه، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی گفت: متعهدان ارزی صادراتی که در مهلت قانونی نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، از امروز تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون ۵۴۲ نفر از متعهدان ارزی به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند و با توجه به پایان مهلت‌های مقرر، روند رسیدگی قانونی به پرونده آنان آغاز خواهد شد.

وی از صادرکنندگان خواست پس از دریافت پیامک و ابلاغ اخطاریه یا احضاریه، در سریع‌ترین زمان به شعب مربوطه مراجعه کنند و در صورت داشتن مستندات قانونی، مدارک خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: مدارک و مستندات صادرشده از گمرک، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند برای بررسی وضعیت تعهدات ارزی ارائه شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: در صورت مراجعه نکردن یا ارائه نشدن مستندات قانونی، شعب تعزیرات بر اساس ضوابط قانونی نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 6963471

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