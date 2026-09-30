هشدار تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به ۵۴۲ متخلف ارزی صادرکننده

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی گفت: متعهدان ارزی صادراتی که در مهلت قانونی نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند، از امروز تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار میگیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون ۵۴۲ نفر از متعهدان ارزی به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند و با توجه به پایان مهلتهای مقرر، روند رسیدگی قانونی به پرونده آنان آغاز خواهد شد.
وی از صادرکنندگان خواست پس از دریافت پیامک و ابلاغ اخطاریه یا احضاریه، در سریعترین زمان به شعب مربوطه مراجعه کنند و در صورت داشتن مستندات قانونی، مدارک خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: مدارک و مستندات صادرشده از گمرک، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط میتواند برای بررسی وضعیت تعهدات ارزی ارائه شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: در صورت مراجعه نکردن یا ارائه نشدن مستندات قانونی، شعب تعزیرات بر اساس ضوابط قانونی نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام خواهند کرد.
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