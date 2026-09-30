به گزارش خبرنگار مهر، محسن بابایی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی، بر ضرورت افزایش سواد و هوشیاری سایبری شهروندان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۹۶۳۸۰ به صورت شبانهروزی و در تمام روزهای هفته آماده پاسخگویی به شهروندان است و مردم شرق استان تهران در صورت مواجهه با جرایم سایبری میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
بابایی افزود: در صورت برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، شهروندان باید بدون فوت وقت با شماره ۹۶۳۸۰ تماس بگیرند، چراکه پلیس فتا امکان پیگیری ردهای مالی را دارد و اقدام سریع میتواند امکان مسدودسازی وجه در حساب مقصد را افزایش دهد.
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ادامه داد: این مرکز تنها برای کلاهبرداریهای مالی نیست و شهروندان در صورت مواجهه با تهدید، اخاذی یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی نیز میتوانند با این شماره تماس گرفته و از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه افزایش آگاهی عمومی یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با جرایم سایبری است، گفت: نخستین گام برای پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی، هوشیاری کاربران است و آشنایی بیشتر شهروندان با شگردهای مجرمان، احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش میدهد.
بابایی با تأکید بر ضرورت احتیاط در پرداختهای اینترنتی اظهار کرد: شهروندان نباید برای خرید در فضای مجازی به هر درخواست واریز وجه اعتماد کنند و باید از بسترهایی استفاده کنند که امکان انجام معامله امن را فراهم میکنند.
وی افزود: در سایتهای آگهیمحور نیز در صورت وجود گزینه «خرید امن»، کاربران از این قابلیت استفاده کنند تا وجه معامله پیش از طی فرآیند امن، مستقیماً در اختیار فروشنده قرار نگیرد.
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران نسبت به انجام خریدهای سنگین از طریق شبکههای اجتماعی خارجی هشدار داد و گفت: این بسترها محل مناسبی برای انجام معاملات با مبالغ بالا نیستند و افرادی که قصد خرید از این طریق را دارند، بهتر است ابتدا معاملات کممبلغ انجام دهند و پس از اطمینان از اعتبار فروشنده و تحویل کالا، نسبت به معاملات با مبالغ بالاتر اقدام کنند.
بابایی با اشاره به یکی از پروندههای موجود در این زمینه بیان کرد: فردی برای خرید تلفن همراه با مبلغ قابل توجهی از طریق یک شبکه اجتماعی خارجی اقدام کرده بود، اما پس از پرداخت وجه، ارتباط فروشنده قطع و حساب کاربری وی نیز از دسترس خارج شد.
وی همچنین درباره کلاهبرداری موسوم به «مثلثی» در سایتهای آگهیمحور هشدار داد و توضیح داد: در این شیوه، کلاهبردار وجه معامله را از حساب فرد دیگری به حساب فروشنده واریز میکند و فروشنده نیز پس از دریافت وجه، کالا را تحویل میدهد؛ اما بعد مشخص میشود وجه از حساب شخص دیگری منتقل شده است.
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است حساب فروشنده نیز مسدود شده و فرد بدون اطلاع از ماجرا درگیر روند قضایی شود؛ بنابراین شهروندان باید در معاملات سایتهای آگهیمحور نسبت به نحوه دریافت وجه و هویت طرف معامله دقت کافی داشته باشند.
بابایی تأکید کرد: در خرید و فروش کالاهایی مانند طلا و سکه، شهروندان نباید صرفاً به آگهیهای اینترنتی یا افراد ناشناس اعتماد کنند و لازم است پیش از معامله، هویت فروشنده و اعتبار بستر مورد استفاده را بررسی کنند.
وی استفاده از قابلیت «خرید امن» را یکی از راهکارهای کاهش ریسک معاملات اینترنتی دانست و گفت: استفاده از این قابلیت میتواند از انتقال مستقیم وجه به فروشنده پیش از طی فرآیند امن معامله جلوگیری کرده و احتمال وقوع بخشی از کلاهبرداریها را کاهش دهد.
رئیس پلیس فتا شرق استان تهران همچنین نسبت به قیمتهای غیرعادی و بسیار پایین کالاها هشدار داد و اظهار کرد: زمانی که کالایی با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ متعارف بازار عرضه میشود، کاربران باید حساسیت بیشتری داشته باشند و صرفاً به دلیل قیمت پایین، برای پرداخت وجه و انجام معامله عجله نکنند.
بابایی در پایان از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه در فضای مجازی، هویت و اعتبار فروشنده، قیمت واقعی کالا، شیوه پرداخت و امنیت بستر معامله را بررسی کنند و افزود: در صورت وقوع برداشت غیرمجاز، کلاهبرداری، تهدید، اخاذی یا سایر جرایم سایبری، شهروندان باید در کوتاهترین زمان با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
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