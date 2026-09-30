افزودن ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در تشریح نشست مشترک با رئیس، معاونان و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: در این نشست تخصصی، چالش‌های اساسی توسعه استان از جمله شتاب در تسویه حساب کشاورزان، پیشگیری از توقف طرح‌های زیربنایی و پایدارسازی آب مناطق محروم پیگیری شد که به تصمیم‌های اثربخشی انجامید.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، پرداخت باقی‌مانده مطالبه‌های گندم‌کاران استان بود که در این نشست مقرر شد با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات و بدهی‌های دولت به کشاورزان تا پایان هفته آینده واریز و این موضوع به طور کامل برطرف شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، مهران، ملکشاهی، چوار و هلیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش پیمانکاری استان نیز گفت: یکی از چالش‌های آسیب‌زا در مسیر اجرای پروژه‌ها، شکاف عمیق میان نرخ تعدیل قراردادها با تورم واقعی بازار بود که موجب زیان سنگین پیمانکاران و کندی عملیات اجرایی می‌شد.

همتی بیان کرد: چنانچه این روند اصلاح نمی‌شد، بسیاری از پیمانکاران به دلیل ناتوانی مالی مشمول مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان (فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان بدون تقصیر) می‌شدند که این امر پیامدی جز تعطیلی کارگاه‌های عمرانی و اتلاف سرمایه‌ها نداشت.