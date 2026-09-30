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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

افزودن ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه استان ایلام

افزودن ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه استان ایلام

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گشایش‌های مالی تازه برای استان، از افزودن سه هزار میلیارد تومان به بودجه ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در تشریح نشست مشترک با رئیس، معاونان و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: در این نشست تخصصی، چالش‌های اساسی توسعه استان از جمله شتاب در تسویه حساب کشاورزان، پیشگیری از توقف طرح‌های زیربنایی و پایدارسازی آب مناطق محروم پیگیری شد که به تصمیم‌های اثربخشی انجامید.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی، پرداخت باقی‌مانده مطالبه‌های گندم‌کاران استان بود که در این نشست مقرر شد با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات و بدهی‌های دولت به کشاورزان تا پایان هفته آینده واریز و این موضوع به طور کامل برطرف شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، مهران، ملکشاهی، چوار و هلیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش پیمانکاری استان نیز گفت: یکی از چالش‌های آسیب‌زا در مسیر اجرای پروژه‌ها، شکاف عمیق میان نرخ تعدیل قراردادها با تورم واقعی بازار بود که موجب زیان سنگین پیمانکاران و کندی عملیات اجرایی می‌شد.

همتی بیان کرد: چنانچه این روند اصلاح نمی‌شد، بسیاری از پیمانکاران به دلیل ناتوانی مالی مشمول مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان (فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان بدون تقصیر) می‌شدند که این امر پیامدی جز تعطیلی کارگاه‌های عمرانی و اتلاف سرمایه‌ها نداشت.

کد مطلب 6963346

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