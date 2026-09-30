تقویت بنیان خانواده کارکنان انتظامی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد حبیبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم فعالیت عقیدتی سیاسی، توجه به خانواده کارکنان انتظامی و تقویت مبانی دینی، معنوی و اعتقادی آنان است.

وی افزود: برنامه‌هایی برای آشنایی بیشتر خانواده‌های کارکنان با مبانی دینی و اعتقادی، تربیت فرزند و نحوه تعامل صحیح میان زوجین در نظر گرفته شده است تا با تقویت بنیان خانواده، کارکنان انتظامی نیز بتوانند با آرامش و توان بیشتری به مردم خدمت کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مهم عقیدتی سیاسی، نظارت شرعی بر رعایت موازین شرعی در فرآیندهای مختلف عملکرد کارکنان انتظامی است.

حبیبی با اشاره به فعالیت‌های حوزه تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی گفت: برگزاری برنامه‌های دینی، اخلاقی و مراسم‌های ملی و مذهبی با همکاری معاونت اجتماعی، از جمله برنامه‌های این مجموعه است.

وی اظهار کرد: در حوزه سیاسی نیز تلاش می‌کنیم بیانات مقام معظم رهبری برای کارکنان تبیین و تشریح شود تا نیروهای انتظامی ضمن آشنایی با مسائل روز سیاسی، از تحولات جامعه عقب نمانند.

حبیبی از فعالیت چندین کانال و گروه در بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ کانال و گروه در فضای مجازی فعال است و همچنین نشریه «تبیین» با هدف اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی کارکنان منتشر می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی ویژه فرزندان کارکنان بیان کرد: امسال دانش‌آموزان و دانشجویان فرزندان کارکنان انتظامی استان به مشهد مقدس اعزام شدند و در این برنامه، مباحث فکری و عقیدتی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای آنان پیش‌بینی شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این برنامه از ظرفیت اساتید حوزه علمیه قم و مجموعه‌های مرتبط با آموزش‌های فکری و اعتقادی استفاده شد و تلاش شد برنامه‌ها در سطح مطلوبی اجرا شود.

حبیبی با اشاره به برنامه‌های قرآنی عقیدتی سیاسی گفت: در حال حاضر تعدادی از کارکنان انتظامی در زمینه حفظ قرآن کریم فعالیت دارند و حافظان قرآن در سطوح مختلف در مجموعه حضور دارند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم فعالیت‌های قرآنی را در میان کارکنان، سربازان و خانواده‌های کارکنان توسعه دهیم تا آشنایی با مفاهیم قرآن و انس با این کتاب الهی بیش از گذشته در مجموعه انتظامی گسترش پیدا کند.

وی همچنین از اعزام هشت نفر از کارکنان زن و خانواده کارکنان انتظامی استان به مرحله کشوری مسابقات قرآن خبر داد و آن را یکی از دستاوردهای حوزه فرهنگی و قرآنی استان عنوان کرد.

حبیبی با اشاره به فعالیت موکب‌های انتظامی در ایام اربعین حسینی گفت: در سال گذشته موکب‌های مختلفی در شهرستان‌های استان برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران فعال بودند و مجموعه انتظامی نیز در مسیرهای اعزام زائران به ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی پرداخت.

وی از برگزاری جشنواره «شوق اربعین» خبر داد و افزود: آثار این جشنواره جمع‌آوری و برای بررسی به سازمان ارسال شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری همچنین از فعالیت گسترده این مجموعه در فضای مجازی خبر داد و گفت: پویش «مجاهدان ادعا» با موضوع رشادت‌های پلیس در بستر فضای مجازی برگزار شد و تولید محتوای فرهنگی و مذهبی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: چندین نماهنگ با موضوع نماز، نهج‌البلاغه و شهدای انتظامی تولید و در مراسم‌های مختلف و از طریق سیمای استان پخش شده است. همچنین گروه سرود مجموعه در برنامه‌های مختلف استانی و ملی حضور داشته است.

حبیبی از برگزاری دومین همایش استانی «منزلت نماز» خبر داد و گفت: این همایش در فصل جاری یا زمستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی ویژه کارکنان و خانواده‌های آنان افزود: اعزام کارکنان و خانواده‌ها به دوره‌های زیارتی مشهد مقدس و عتبات عالیات از دیگر برنامه‌های این مجموعه است و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای خانواده‌های کارکنان در سراسر استان در نظر گرفته شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک برنامه‌ای با حضور خانواده‌های کارکنان و با بهره‌گیری از استادان حوزه روان‌شناسی و تربیت فرزند برگزار خواهد شد که موضوعاتی همچون تربیت فرزند و نحوه تعامل صحیح زوجین را دنبال می‌کند.

حبیبی گفت: بر اساس ابلاغ سازمان، رؤسای عقیدتی سیاسی شهرستان‌ها و مسئولان مرتبط باید پیش از خطبه‌های نماز جمعه حضور یافته و برای مردم سخنرانی کنند.

وی افزود: فرمانده انتظامی استان و فرماندهان شهرستان‌ها نیز در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت و درباره موضوعاتی همچون نظم، امنیت و ارتباط پلیس با مردم برای نمازگزاران و شهروندان سخنرانی خواهند کرد.

وی دیدار با خانواده شهدا، ائمه جمعه، نماینده ولی‌فقیه در استان، مردم و حضور در مدارس را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی برای دیدار و تجلیل از کارکنان فعال و خدوم انتظامی که در مأموریت‌های مختلف از جمله دوران جنگ و حوادث و ناآرامی‌های گذشته رشادت و خدمت‌رسانی داشته‌اند نیز برگزار خواهد شد.

حبیبی همچنین از توجه به بازنشستگان انتظامی خبر داد و گفت: برگزاری جلسات و مراسم‌های ویژه برای بازنشستگان از دیگر برنامه‌های مجموعه است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت و تجربه این قشر نیز استفاده شود.

کاهش اختلافات خانوادگی در میان کارکنان انتظامی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات خانوادگی کارکنان اظهار کرد: خوشبختانه میزان اختلافات خانوادگی در میان کارکنان انتظامی استان پایین است، اما با توجه به اهمیت موضوع خانواده، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای در این زمینه دنبال می‌شود.

وی افزود: در یکی از موارد اخیر، زوجی که چند ماه با یکدیگر اختلاف داشتند، با حضور مسئولان و برگزاری جلسات مشاوره مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفتند و تلاش شد زمینه حل اختلاف آنان فراهم شود.

حبیبی با تأکید بر اهمیت مهارت‌های زندگی گفت: هنر زندگی کردن این است که زوجین تفاوت‌های یکدیگر را بپذیرند و آن را تحمل کنند؛ همچنین پرهیز از سرزنش، نق‌زدن و مقایسه کردن یکدیگر می‌تواند نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر زوجین مهارت‌های صحیح زندگی مشترک، گذشت، تفاهم و تعامل مناسب را بیاموزند، بسیاری از مشکلات خانوادگی قابل پیشگیری خواهد بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری در پایان از برگزاری یک برنامه قرآنی در امامزاده حکیمه خاتون خبر داد و گفت: این برنامه روز چهارشنبه ساعت هفت صبح با حضور کارکنان و قاریان قرآن برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی موجود در مجموعه انتظامی استان افزود: قاریان و مؤذنان توانمندی در مجموعه انتظامی استان فعالیت دارند و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی استفاده کنیم.