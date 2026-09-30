اجرای مبحث ۱۹ ساختمان برای کاهش ناترازی انرژی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رجائی در هفتمین نشست شورای فنی استان بوشهر که با حضور اعضای اصلی و مدعوین و با تشریح الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، اظهار کرد: میزان شدت مصرف انرژی در ایران، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی، حدود ۲ تا بیش از ۵ برابر برخی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است و این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق خانگی در استان بوشهر افزود: سرانه مصرف برق خانگی به ازای هر مشترک در استان بوشهر حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلوواتساعت است؛ در حالی که متوسط کشوری حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوواتساعت است. این اختلاف، ضرورت اتخاذ راهکارهای مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها را دوچندان میکند.
رجائی با بیان اینکه اجرای مبحث ۱۹ نقطه شروع مدیریت انرژی در ساختمان است، تصریح کرد: این مبحث با تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی، زمینه طراحی و اجرای ساختمانهایی با عملکرد انرژی مناسب را فراهم میکند و رعایت الزامات آن باید به یکی از اولویتهای جدی در فرآیند ساختوساز تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: با توجه به سهم قابل توجه ساختمانها، بهویژه بخش خانگی، در مصرف انرژی، بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان، کاهش اتلاف انرژی، افزایش آسایش حرارتی ساکنان، افزایش دوام و حفظ عملکرد ساختمان در دوره بهرهبرداری و حرکت به سمت ساختوساز با رویکرد بهرهوری انرژی و پایداری محیطزیست، باید در اولویت شورای فنی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دستگاههای اجرایی ذیربط و سازندگان قرار گیرد.
وی آموزش و ارتقای دانش مهندسان و فعالان صنعت ساختمان، فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به مدیریت مصرف انرژی، استانداردسازی مصالح ساختمانی و همچنین نظارت، کنترل و پایش رعایت الزامات مبحث ۱۹ در مراحل طراحی و اجرا را از الزامات اساسی این مسیر دانست.
رجائی خاطرنشان کرد: هماهنگی، همافزایی و مشارکت دستگاههای متولی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، میتواند زمینه اجرای مؤثرتر مبحث ۱۹ و مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی و بخش خصوصی را فراهم کند.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در این جلسه گفت: در هفتمین جلسه شورای فنی استان، میزان مقاومت حرارتی مصالح مختلف مورد استفاده در پوسته و جداره خارجی ساختمانها در استان بوشهر مورد مقایسه قرار گرفت و مقرر شد نتایج این بررسیها به عنوان یک راهنما در اختیار مهندسان و فعالان صنعت ساختمان، اعم از تولیدکنندگان مواد و مصالح ساختمانی، طراحان و مجریان قرار گیرد.
رجائی تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی از مرحله طراحی ساختمان آغاز میشود و رعایت الزامات مبحث ۱۹ باید از یک الزام فنی به یک رویکرد فراگیر در صنعت ساختمان استان تبدیل شود.
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