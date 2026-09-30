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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

«روز کودک، روز قصه» ۱۸ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود

«روز کودک، روز قصه» ۱۸ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود

رویداد ملی «روز کودک، روز قصه» هم‌زمان با هفته ملی کودک، روز ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با حضور قصه‌گویان در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فضاهای عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رویداد ملی «روز کودک، روز قصه» هم‌زمان با هفته ملی کودک، روز ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با حضور قصه‌گویان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فضاهای عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود. این رویداد با هدف پاسداشت مقام کودک و نوجوان، توسعه و ترویج فرهنگ قصه‌گویی و بهره‌گیری از ظرفیت قصه در رشد فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

«روز کودک، روز قصه» همچنین فرصتی برای گرامی‌داشت یاد کودکان شهید جنگ و کودکانی است که در حوادث تلخ و ناگوار، از جمله کودکان میناب، جان خود را از دست داده‌اند و بر اهمیت زندگی، امنیت، شادی و حق کودکی تأکید دارد.

در این رویداد از ظرفیت قصه‌گویی برای گفت‌وگو درباره صلح، همدلی، مهربانی، حقوق کودک و ارزش زندگی و همچنین آشنایی کودکان و نوجوانان با موضوع‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و آیینی استفاده خواهد شد.

بر اساس شیوه‌نامه این رویداد، قصه‌گویان با توجه به مخاطبان، فضای اجرا و امکانات موجود می‌توانند از شیوه‌های مختلف قصه‌گویی استفاده کنند.

قصه‌گویی سنتی و آیینی، قصه‌گویی منظوم، بهره‌گیری از ابزارهای توانمندساز، استفاده از زبان اشاره، میمیک و ظرفیت‌های محیطی و دیگر شیوه‌های خلاقانه از جمله روش‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌هاست.

قصه‌گویان در گروه‌های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال می‌توانند در «روز کودک، روز قصه» مشارکت داشته باشند.

اجرا در مراکز کانون، مدارس، پارک‌ها و بیمارستان‌ها

اجرای برنامه‌های «روز کودک، روز قصه» تنها به مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محدود نخواهد بود و مدارس، مراکز گردشگری و خرید، پارک‌ها، کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها، مساجد، مهدهای کودک و مراکز آموزشی نیز می‌توانند میزبان قصه‌گویان باشند.

مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، مراکز شبانه‌روزی و خانه‌های کودک و نوجوان، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات به کودکان با نیازهای خاص و دیگر فضاهای فرهنگی، اجتماعی و عمومی مناسب نیز از دیگر محل‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این رویداد هستند.

بر اساس شیوه‌نامه «روز کودک، روز قصه»، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها در استان‌ها با مشارکت رابطان قصه‌گویی و مسئولان باشگاه‌های قصه‌گویی انجام خواهد شد.

رویداد ملی «روز کودک، روز قصه» روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵هم‌زمان با برنامه‌های هفته ملی کودک در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6963400
زهرا ناری

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