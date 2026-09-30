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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

جشن عاطفه ها پیوند همدلی در بهار دانش است

جشن عاطفه ها پیوند همدلی در بهار دانش است

اردبیل- فرماندار شهرستان نمین گفت: برپایی جشن عاطفه‌ها نخستین درس مهربانی، همزمان با آغاز سال‌تحصیلی است تا جوانه‌های بخشش و مهربانی در دل دانش‌آموزان شکوفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن استانی عاطفه ها با بیان اینکه طبق تفاهم نامه ۱۲ مورد برنامه در طول سال با مشارکت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام (ره) در کشور برگزار می شود اظهارکرد: یکی از مهمترین این برنامه ها جشن عاطفه ها است که دارای اهمیت ویژه است.

وی با بیان اینکه اگر انتظار گذشت و احسان داریم اول‌ خودمان باید پیش قدم شویم افزود: نمود تمام مهربانی ها در احسان و نبکوکاری است.

فرماندار شهرستان نمین بااشاره به اینکه مهربانی وجدان بیدار می خواهد و سادگی و زودباوری نیست گفت: از تمام مشارکت کنندگان تشکر می کنم که در جشن های عاطفه شرکت می کنند. از همه دانش آموزان عزیز و والدین محترمشان می خواهم در این جشن ها شرکت کنند.

وی در پایان به رشادت ها، گذشت و مهربانی نیروهای مسلح کشور اشاره و ادامه داد: از خدا میخواهم همه ما را با مهربانیت و رحمانیت قضاوت کند.

در این مراسم زنگ جشن عاطفه ها نواخته شد.

کد مطلب 6963491

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