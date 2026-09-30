به گزارش خبرنگار مهر ، امیر کرم‌زاده ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان که با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با تبریک روز جهانی گردشگری اظهار کرد: اصفهان همواره در عرصه‌های مختلف قدرت و ظرفیت خود را نشان داده و مردم این استان در شرایط دشوار نیز از حرکت و ایستادگی بازنایستاده‌اند.

وی افزود: در جریان حملات دشمن، بخش‌هایی از ساختمان‌های اداری، نظامی و مسکونی اصفهان مورد هجمه قرار گرفت، اما مردم استان ایستادگی کردند و فعالان گردشگری نیز با طراحی برنامه‌های جدید برای رونق این صنعت، مسیر فعالیت و توسعه را ادامه دادند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی استان گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هتل‌های اصفهان در شرایط فعلی از ضریب اشغال بالایی برخوردار هستند و ظرفیت اقامتی استان توانسته است خود را با شرایط جدید گردشگری تطبیق دهد.

کرم‌زاده ادامه داد: هتل عباسی، هتل مجلل، هتل عالی‌قاپو، هتل کوثر و شمار دیگری از مراکز اقامتی استان در شرایط مطلوبی قرار دارند و این وضعیت نشان می‌دهد تقاضای گردشگری در اصفهان همچنان فعال است و زیرساخت‌های اقامتی استان ظرفیت پاسخگویی به این تقاضا را دارند.

وی گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری اصفهان دانست و گفت: مجموعه‌های فعال در این حوزه، از جمله شهرک سلامت، با ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای پذیرش گردشگران سلامت، ظرفیت جدیدی را در صنعت گردشگری استان ایجاد کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: ایجاد امکانات درمانی از جمله بخش‌های مراقبت ویژه و راه‌اندازی آمبولانس هوایی اختصاصی، ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان را برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ارتقا داده است.

کرم‌زاده با اشاره به تغییر الگوی گردشگری در پی توقف یا کاهش گردشگری خارجی اظهار کرد: اگر گردشگری خارجی در مقاطعی متوقف یا محدود شده است، فعالان گردشگری استان مسیر خود را با تمرکز بر گردشگری داخلی ادامه داده‌اند و این رویکرد می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای عبور صنعت گردشگری از شرایط دشوار مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: یکی از اتفاقات مهم این آیین آن است که برگزاری این نشست از سوی بخش خصوصی انجام شده و مجموعه دولتی در جایگاه مهمان در کنار فعالان این صنعت حضور دارد؛ موضوعی که از آرزوهای دیرینه فعالان حوزه گردشگری استان بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: همدلی و همراهی میان فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مجموعه مدیریت استان، ظرفیت مهمی برای عبور گردشگری اصفهان از شرایط موجود و حرکت به سمت دوره جدید توسعه این صنعت است.

کرم‌زاده با اشاره به حمایت مدیریت استان از گردشگری افزود: استاندار اصفهان و نمایندگان استان در سطوح مختلف، پیگیری مسائل حوزه گردشگری را با جدیت دنبال می‌کنند و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه تحقق برنامه‌های جدید گردشگری را فراهم کند.

وی همچنین از ارائه گزارش عملکرد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در نشست با وزیر میراث فرهنگی خبر داد و گفت: گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان ارائه خواهد شد و موارد مورد نیاز برای ادامه مسیر نیز با هدف دریافت دستورات لازم مطرح می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های استان برای اجرای طرح‌های جدید در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: اصفهان می‌تواند در برخی موضوعات به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های جدید این حوزه‌ها انتخاب شود تا تجربه‌های به‌دست‌آمده در ادامه در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با قدردانی از فعالان صنعت گردشگری، سرمایه‌گذاران، مدیران مجموعه‌های اقامتی و سایر دست‌اندرکاران این حوزه تأکید کرد: استمرار همکاری میان بخش خصوصی و مجموعه مدیریت استان، شرط مهم عبور از شرایط موجود و استفاده از ظرفیت‌های گسترده اصفهان برای توسعه گردشگری است.