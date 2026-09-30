آبیان: اصفهان در ۲۰۲۷ میزبان کشورهای حوزه گردشگری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان، ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار کرد: اصفهان دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری است و می‌تواند با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، نقش مؤثرتری در اقتصاد گردشگری ایران ایفا کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ضرورت خروج گردشگری استان از اتکای صرف به جاذبه‌های شناخته‌شده، افزود: در اصفهان حرکت از جاذبه‌محوری به تجربه‌محوری آغاز شده و امروز سبد گردشگری استان از تنوع بیشتری برخوردار است.

آبیان با بیان اینکه اصفهان دارای حدود ۲۰۰ محصول گردشگری است، ادامه داد: هدف این است که ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تمدنی و گردشگری استان متناسب با نیاز و سلیقه نسل جدید گردشگران در ویترین گردشگری اصفهان قرار گیرد و محصولات متنوع و فاخر گردشگری بیش از گذشته معرفی شود.

وی همچنین با اشاره به نقش هتل‌ها در توسعه تجربه‌محوری گردشگری اصفهان گفت: برخی مجموعه‌های اقامتی استان دیگر صرفاً به عنوان محل اقامت گردشگران فعالیت نمی‌کنند و به بخشی از چرخه جاذبه و تورگردانی تبدیل شده‌اند .

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: اصفهان از زیرساخت‌های قابل توجهی در گردشگری سلامت برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند مبنای توسعه و معرفی اصفهان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری سلامت قرار گیرد.

آبیان از برنامه‌ریزی برای میزبانی اصفهان از کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های پیش‌رو، میزبانی از کشورهای اکو در حوزه گردشگری سلامت در اصفهان است که می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تخصصی استان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد.

وی همچنین به برنامه‌های استان برای توسعه همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد و افزود: اصفهان در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، میزبان کشورهای عضو WT او در حوزه گردشگری خواهد بود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه از شکل‌گیری یک برنامه بین‌المللی در حوزه سینماگردی خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، برنامه‌ای در حوزه سینماگردی با مشارکت ۶۸ کشور، ۲۰ فستیوال بین‌المللی و حضور شش کارگردان مطرح برنده اسکار در حال برگزاری است.

آبیان این برنامه را ظرفیتی برای توسعه دیپلماسی گردشگری و بازاریابی بین‌المللی دانست و گفت: سینماگردی می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین تبلیغاتی، ظرفیت‌های گردشگری اصفهان را در سطح بین‌المللی معرفی کند و به ابزاری برای بازاریابی مقصد تبدیل شود.

وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌های هوایی و محدودیت‌های تردد گردشگران خارجی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، فعالیت‌های گردشگری در اصفهان متوقف نشده و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری نیز در این شرایط همراهی و انسجام مناسبی از خود نشان داده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: شبکه‌سازی میان کریدورهای گردشگری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای، در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است دیپلماسی گردشگری از اصفهان در شرایط تحریم نیز دنبال شود.

آبیان با تأکید بر اهمیت جایگاه اصفهان در گردشگری کشور گفت: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، هنری، سلامت و تجربه‌محور، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد گردشگری ایران داشته باشد و لازم است ظرفیت‌های آن با رویکردی متفاوت و متناسب با بازارهای جدید معرفی شود.

وی همچنین از پذیرش میزبانی اصفهان برای یکی از رویدادهای بین‌المللی گردشگری در سال ۲۰۲۷ خبر داد و افزود: پس از سفر رئیس‌جمهوری به هند و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت میراث فرهنگی، با درخواست اصفهان برای میزبانی این رویداد موافقت شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مدیریت استان و فعالان بخش خصوصی، بر ضرورت تداوم حمایت از برنامه‌های توسعه گردشگری تأکید کرد و گفت: تحقق ظرفیت‌های گردشگری اصفهان نیازمند همراهی مستمر دولت، بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان این حوزه است.