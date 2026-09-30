به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد پکن امیدوار است ایران و آمریکا «صلح را انتخاب کنند، بار دیگر به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متعهد شوند و در سریع‌ترین زمان ممکن گفت‌وگو و مذاکرات را از سر بگیرند».

وی با تأکید بر حمایت چین از حل اختلافات از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک گفت پکن از نخستین روز آغاز درگیری‌ها، برای توقف جنگ و پیشبرد مذاکرات صلح تلاش کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود پکن همچنان مجموعه‌ای از ابتکارات و پیشنهادهای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه را دنبال خواهد کرد و به تلاش‌های خود برای بازگرداندن صلح و آرامش به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه می‌دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ علیه ایران را از ۲۸ فوریه آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ، حملات موشکی و پهپادی به پایگاه های مختلف آمریکا در منطقه انجام داد و تردد در تنگه هرمز عملاً متوقف شد.

تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۱۸ ژوئن ادامه داشته است؛ توافقی که با هدف دستیابی به یک توافق نهایی و پایان جنگ شکل گرفت.