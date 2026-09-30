به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان میرساند، ستاد نوسازی ناوگان با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، امکان نوسازی موتورسیکلتهای دارای پلاک قدیمی را فراهم کرده است.
بر این اساس، مالکان موتورسیکلتهای دارای پلاک قدیمی، مشروط به ثبت و وجود اطلاعات وسیله نقلیه در سامانه پلیس راهور، میتوانند با رعایت ضوابط و شرایط اعلامشده، در طرحهای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده مشارکت کنند.
شایان ذکر است در حال حاضر، موتورسیکلتهای دارای پلاک قدیمی صرفاً امکان حضور در طرحهای جایگزینی را دارند و ارائه خدمات به آنها منوط به وجود اطلاعات وسیله نقلیه در سامانه پلیس راهور است.
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