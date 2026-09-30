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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

نوسازی موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی کلید خورد

نوسازی موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی کلید خورد

طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان، امکان نوسازی برای موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی فراهم شد که شرط اصلی آن ثبت اطلاعات در سامانه راهور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان می‌رساند، ستاد نوسازی ناوگان با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، امکان نوسازی موتورسیکلت‌های دارای پلاک قدیمی را فراهم کرده است.

بر این اساس، مالکان موتورسیکلت‌های دارای پلاک قدیمی، مشروط به ثبت و وجود اطلاعات وسیله نقلیه در سامانه پلیس راهور، می‌توانند با رعایت ضوابط و شرایط اعلام‌شده، در طرح‌های جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده مشارکت کنند.

شایان ذکر است در حال حاضر، موتورسیکلت‌های دارای پلاک قدیمی صرفاً امکان حضور در طرح‌های جایگزینی را دارند و ارائه خدمات به آن‌ها منوط به وجود اطلاعات وسیله نقلیه در سامانه پلیس راهور است.

کد مطلب 6963522
سمیه رسولی

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