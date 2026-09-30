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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

تخلفات اضافه‌بار در محورهای خوزستان ۳۷ درصد کاهش یافت

تخلفات اضافه‌بار در محورهای خوزستان ۳۷ درصد کاهش یافت

اهواز - معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری خوزستان گفت: با تشدید گشت‌های نظارتی کنترل تناژ، میزان تخلفات اضافه‌بار در محورهای مواصلاتی استان ۳۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از ابنیه فنی و آسفالت راه‌ها و همچنین ارتقای ضریب ایمنی تردد، گشت‌های نظارتی کنترل تناژ در سطح محورهای مواصلاتی استان تشدید شد که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای عملکرد این معاونت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزود: طی این مدت، تعداد تخلفات اضافه‌بار از ۷۳۴ مورد به ۴۶۴ مورد کاهش یافته است؛ همچنین مجموع اضافه‌تناژ شناسایی‌شده نیز با کاهش ۳۲ درصدی از ۲ هزار و ۱۶ تن به یک هزار و ۳۷۴ تن رسید.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی ناوگان عمومی بیان کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۵۷ هزار و ۱۴۲ خودرو به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۰ درصدی است و نشان‌دهنده ارتقای حساسیت رانندگان نسبت به سلامت فنی ناوگان است.

کد مطلب 6963498

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