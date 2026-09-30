به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بهره‌برداری پروژه آبرسانی به شهر شاپورآباد و ۱۲ روستای کم‌برخوردار شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت شرکت آب و فاضلاب و بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اجرا شده است.

بهره‌مندی ۶۲۰۰ نفر از آب شرب پایدار

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، اظهار کرد: پروژه آبرسانی به شهر شاپورآباد و ۱۲ روستای کم‌برخوردار شهرستان الیگودرز با موفقیت اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه مهم، بیش از ۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

سردار باقری، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، جمعیتی بالغ بر ۶۲۰۰ نفر از شهروندان و روستاییان منطقه از خدمات آبرسانی برخوردار شده‌اند.

تأمین آب شرب سالم برای مناطق کم‌برخوردار

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، ادامه داد: اجرای این پروژه، زمینه دسترسی جمعیت تحت پوشش به آب شرب سالم و پایدار را فراهم کرده و گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق کم‌برخوردار شهرستان الیگودرز به شمار می‌رود.

این طرح با همکاری شرکت آب و فاضلاب لرستان و بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان اجرا شده است.