به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بهرهبرداری پروژه آبرسانی به شهر شاپورآباد و ۱۲ روستای کمبرخوردار شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت شرکت آب و فاضلاب و بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اجرا شده است.
بهرهمندی ۶۲۰۰ نفر از آب شرب پایدار
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، اظهار کرد: پروژه آبرسانی به شهر شاپورآباد و ۱۲ روستای کمبرخوردار شهرستان الیگودرز با موفقیت اجرا و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: برای اجرای این پروژه مهم، بیش از ۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
سردار باقری، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، جمعیتی بالغ بر ۶۲۰۰ نفر از شهروندان و روستاییان منطقه از خدمات آبرسانی برخوردار شدهاند.
تأمین آب شرب سالم برای مناطق کمبرخوردار
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، ادامه داد: اجرای این پروژه، زمینه دسترسی جمعیت تحت پوشش به آب شرب سالم و پایدار را فراهم کرده و گامی در جهت ارتقای زیرساختهای آبرسانی در مناطق کمبرخوردار شهرستان الیگودرز به شمار میرود.
این طرح با همکاری شرکت آب و فاضلاب لرستان و بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان اجرا شده است.
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