احمد انارکیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه ایران در معادلات قدرت جهانی، اظهار کرد: یکی از مهمترین واقعیتهایی که باید درباره جمهوری اسلامی ایران برای افکار عمومی تبیین شود، ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای چند دهه گذشته است.
وی افزود: ملت ایران در طول سالهای پس از انقلاب با جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده، اما با وجود این فشارها، کشور مسیر توسعه و تقویت ظرفیتهای داخلی خود را ادامه داده است.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: قدرت ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نمیشود؛ توان علمی، ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی و مهمتر از همه اراده و انسجام مردم، بخشهایی از ظرفیت قدرت ملی کشور هستند.
انارکیمحمدی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف، بهویژه در زمان جنگ و تهدید خارجی، نشان دادهاند که در دفاع از کشور و تمامیت ارضی با یکدیگر همراه هستند. این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مردم ما در دفاع از ایران، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن، اشتراکات گستردهای دارند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای دفاعی و بازدارندگی برخوردار است و در برابر تهدیدات، توان پاسخگویی دارد. البته در کنار آن باید اقتصاد و تولید داخلی نیز تقویت شود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در تبیین قدرت ایران، توجه به پیشرفتهایی است که در شرایط تحریم و فشار به دست آمده است. توسعه دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، فناوریهای بومی و صنایع مختلف نشان میدهد که کشور در بسیاری از حوزهها توانسته وابستگی خود را کاهش دهد.
انارکیمحمدی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید در این بحث نادیده گرفته شود، گفت: مردم با وجود همه سختیها پای کشور و نظام ایستادهاند و وظیفه مسئولان این است که در مقابل، برای بهبود معیشت، کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه مردم تلاش کنند.
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