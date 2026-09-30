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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

انارکی‌محمدی: ایران با وجود تحریم‌ها، مسیر توسعه را ادامه داده است

انارکی‌محمدی: ایران با وجود تحریم‌ها، مسیر توسعه را ادامه داده است

نماینده مردم رفسنجان در مجلس، با اشاره به فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه ایران گفت: کشور با وجود جنگ، تحریم و تهدیدهای خارجی، مسیر توسعه و تقویت ظرفیت‌های داخلی خود را ادامه داده است.

احمد انارکی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه ایران در معادلات قدرت جهانی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی که باید درباره جمهوری اسلامی ایران برای افکار عمومی تبیین شود، ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای چند دهه گذشته است.

وی افزود: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده، اما با وجود این فشارها، کشور مسیر توسعه و تقویت ظرفیت‌های داخلی خود را ادامه داده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: قدرت ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود؛ توان علمی، ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه اراده و انسجام مردم، بخش‌هایی از ظرفیت قدرت ملی کشور هستند.

انارکی‌محمدی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف، به‌ویژه در زمان جنگ و تهدید خارجی، نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و تمامیت ارضی با یکدیگر همراه هستند. این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی در ادامه تصریح کرد: مردم ما در دفاع از ایران، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن، اشتراکات گسترده‌ای دارند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی برخوردار است و در برابر تهدیدات، توان پاسخگویی دارد. البته در کنار آن باید اقتصاد و تولید داخلی نیز تقویت شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در تبیین قدرت ایران، توجه به پیشرفت‌هایی است که در شرایط تحریم و فشار به دست آمده است. توسعه دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های بومی و صنایع مختلف نشان می‌دهد که کشور در بسیاری از حوزه‌ها توانسته وابستگی خود را کاهش دهد.

انارکی‌محمدی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید در این بحث نادیده گرفته شود، گفت: مردم با وجود همه سختی‌ها پای کشور و نظام ایستاده‌اند و وظیفه مسئولان این است که در مقابل، برای بهبود معیشت، کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه مردم تلاش کنند.

کد مطلب 6962860
زهرا علیدادی

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