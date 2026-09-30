احمد انارکی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه ایران در معادلات قدرت جهانی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی که باید درباره جمهوری اسلامی ایران برای افکار عمومی تبیین شود، ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای چند دهه گذشته است.

وی افزود: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده، اما با وجود این فشارها، کشور مسیر توسعه و تقویت ظرفیت‌های داخلی خود را ادامه داده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: قدرت ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود؛ توان علمی، ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه اراده و انسجام مردم، بخش‌هایی از ظرفیت قدرت ملی کشور هستند.

انارکی‌محمدی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف، به‌ویژه در زمان جنگ و تهدید خارجی، نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و تمامیت ارضی با یکدیگر همراه هستند. این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی در ادامه تصریح کرد: مردم ما در دفاع از ایران، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن، اشتراکات گسترده‌ای دارند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی برخوردار است و در برابر تهدیدات، توان پاسخگویی دارد. البته در کنار آن باید اقتصاد و تولید داخلی نیز تقویت شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در تبیین قدرت ایران، توجه به پیشرفت‌هایی است که در شرایط تحریم و فشار به دست آمده است. توسعه دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های بومی و صنایع مختلف نشان می‌دهد که کشور در بسیاری از حوزه‌ها توانسته وابستگی خود را کاهش دهد.

انارکی‌محمدی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید در این بحث نادیده گرفته شود، گفت: مردم با وجود همه سختی‌ها پای کشور و نظام ایستاده‌اند و وظیفه مسئولان این است که در مقابل، برای بهبود معیشت، کاهش مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه مردم تلاش کنند.